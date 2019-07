I 15 år har Marius Bakkens norske rekord på 5000 meter stått uberørt.

Lørdag ettermiddag kunne Jakob Ingebrigtsen (18) slå rekorden på 13.06,39. Da måtte han i så fall forbedre sin personlige bestetid med over ti sekunder.

Men 18-åringen fra Sandnes klinte til med 13.02,03 og satte ny norsk rekord på 5000 meter under Diamond League-stevnet i London.

– Det synes jeg er veldig bra. Jeg hadde som mål å få et bra løp. Jeg viste her i dag at jeg er i stand til å spring fort og samtidig være med helt fremme med en god finish. Det kjentes ekstremt bra ut, sier Jakob til NRK etter løpet.

Hagos Gebrhiwet fra Etiopia vant løpet på tiden 13.01,86.

– Kan løpe fortere

Selv om Jakob var svært fornøyd med løpet, mener han at det er rom for forbedringer.

– Det var en veldig bra sisterunde. Farten begynte å dabbe litt og jeg merket at hvis jeg ville ha et raskt løp måtte jeg gå foran de andre. Det gikk saktere og saktere. Jeg vet at jeg kan løpe fortere i fremtiden, sier han.

Pappa Gjert var også en lykkelig mann etter rekordløpet.

– Jeg er superoverrasket og stolt over at han holder roen så lenge. Det at han går opp og drar vitner om at han har god selvtillit når det drar seg til. Det var kanonbra, sier Gjert.

Allerede før løpet så 18-åringen muligheter for norsk rekord.

– Hvis jeg har noen å kjøre med kan det fort bli ned mot familierekord og norsk rekord, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK før løpet.

Familierekorden tilhørte storebror Filip, som i fjor løp på tiden 13.11,75.

Det var første gang denne sesongen at Jakob løp 5000 meter. Det var distansen han vant EM-gull på i fjor.

– Dette liker jeg ikke

Jakob åpnet løpet med å plassere seg midt i feltet. Totalt var det 21 utøvere som stilte på distansen.

– Han prøver å få de første rundene så billig som mulig, kommenterte Post.

Etter hvert skrudde feltet opp tempoet. Da avanserte også Jakob mot fronten. Likevel var farten bak «skjemaet» til den norske rekorden da løpet var godt over halvveis.

– Dette liker jeg ikke, sa Post.

Da det gjensto 1000 meter inntok Jakob andreposisjon i feltet. Igjen økte tempoet betraktelig.

Jakob klinte til med 500 meter igjen og ledet på sisterunden, men ble avansert av Gebrhiwet.

På oppløpet kom han inn til annenplass og ny norsk rekord.

– Det var fantastisk, kommenterte NRKs Jann Post.

Har stått i 15 år

Marius Bakkens norske rekord på 5000 meter har stått siden 2004.

Det var under et stevne i Roma at Sandefjord-løperen klarte bragden.

Til tross for rekordtiden på 13.06,39, maktet Bakken aldri å kjempe om topplasseringene i de store internasjonale mesterskapene.

I 2007 la 41-åringen opp for å konsentrere seg om medisinstudiene.