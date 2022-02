Hovland kjempet godt på finalerunden: – Litt av en egenskap

Selv med to dager hvor det ikke satt helt for Viktor Hovland (24), endte han på en delt fjerdeplass i Genesis Invitational takket være superrundene på fredag og lørdag.

KJEMPET HELE VEIEN INN: Viktor Hovland fant ikke frem til superspillet på søndagens avsluttende runde, men sikret seg en ny topplassering.

12 minutter siden

Med en annenplass eller bedre, kunne Hovland spille seg tilbake på tredjeplass på verdensrankingen, men det fløt aldri helt for 24-åringen på den avsluttende runden, hvor han jaktet sin fjerde seier på PGA-touren.

Hovland viste seg svært stødig med putteren, men resten av spillet satt ikke helt for nordmannen. Til slutt ble det en runde på 70 slag, ett slag under par. Dermed endte Hovland totalt 14 slag under par, noe som holdt til en delt fjerdeplass sammen med tidligere verdensener Adam Scott.

Det er én plass opp fra fjoråret, hvor han endte på en delt femteplass i storturneringen i Los Angeles.

– I dag hadde han ikke helt spillet, men han er så god at han klarer å gå under par likevel. Det er litt av en egenskap. Det er nesten så Viktor ikke klarer å spille noe særlig dårligere enn det han gjør i dag, og så går han på 70 slag på en krevende bane. Det er så vilt, sier Discovery+-kommentator Per Haugsrud.

Hovland har totalt spilt 60 tellende turneringer på PGA-touren, og har blitt topp fem i hele tolv av dem.

Seieren gikk til Joaquín Niemann (23), som endte 19 slag under par. Han vant to slag foran verdenstoer Collin Morikawa og Cameron Young. Niemann tok kommando allerede fra første runde, og holdt unna på veien til karrierens største seier. Det er Niemanns andre seier på PGA-touren.

NY TOPPLASSERING: Viktor Hovland endte på delt fjerdeplass.

Viktor Hovland startet rufsete i The Genesis Invitational med en runde på par, og lå på en delt 61. plass etter den første runden. De to neste dagene leverte han imidlertid glimrende golf, med runder på henholdsvis syv og seks under par. Før den avsluttende runden lå han på en tredjeplass.

Riktignok var det hele seks slag bak Joaquín Niemann i teten, og nordmannen klarte aldri å sette press på chileneren.

Hovland åpnet med birdie på hull 1, men han hadde ikke den vante kvaliteten fra utslagene og med jernkøllene. Etter ni spilte hull var han på par for runden, før han fikk to birdier på rad på hull 10 og 11.

Et lite håp ble tent i jakten på Niemann, men det ble kortvarig etter at det kom en bogey på hullet etter.

The Genesis Invitational er blant de største turneringene på PGA-touren, og alle spillerne som er topp ti på verdensrankingen – inkludert Hovland som er rangert som nummer fire i verden – deltok i turneringen. Premiepotten i turneringen er på hele 107,9 millioner norske kroner, hvorav Niemann som turneringsvinner stakk av med 19,4 millioner norske kroner.

Hovlands delte fjerdeplass gir ham en premiesjekk på 540 000 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 4,86 millioner norske kroner.

Hovland er ikke med på neste ukes turnering på PGA-touren.

