Testet positivt: Omdiskutert team bak 15-åringen

ZHANGJIAKOU (VG) Kamila Valijeva får fortsette i OL til tross for å ha testet positivt på et forbudt stoff i desember. Søkelyset settes nå på treneren, legen og resten av kretsen rundt tenåringen.

SKANDALE: Valijeva under en trening 11. februar. Flere spør seg hvordan det er mulig at en 15-åring kan ende midt i den verste skandalen i Beijing 2022.

17. feb. 2022 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

Det var idrettens voldgiftsrett CAS som mandag bestemte at Valijeva likevel får delta i Beijing-OL. Det russiske antidopingbyåret (RUSADA) opphevet den midlertidige utestengelsen av henne - men dette ble anket inn for CAS av IOC (den internasjonale olympiske komité), WADA (Verdens antidopingbyrå) og ISU (det internasjonale skøyteforbundet).

Russerne vant fram i CAS, men mandagens avgjørelse frikjenner ikke Valijeva for den positive testen i desember. Den handler bare om hvorvidt hun skal utestenges eller ikke - i påvente av endelig dom.

Valijeva konkurrerer i ettermiddag norsk tid. Det blir ingen blomster- eller medaljeseremoni hvis hun blir blant de tre beste, har IOC bestemt.

Hjemme i Russland raser debatten. Kunstløp er den største OL-idretten for russerne. Mange spør seg hvordan det er mulig at en 15-åring kan ende midt i den verste skandalen i Beijing 2022.

STØTTE: I Moskva henger det ett stort bilde av Valijeva med teksten «Kamila, vi er med deg!» på kyrillisk.

– Dette har vært vanskelige dager for meg. Jeg er glad, men jeg er emosjonelt sliten. Derfor kommer tårene av lykke og litt sorg, sier hun til TV-kanalen Pjervyj.

– Samtidig er jeg glad for å være med i de olympiske leker og representere landet vårt. Jeg håper at jeg kan prestere, sier hun i et tårefylt intervju.

15-åringen er tidenes første kvinne som mestret firedobbelte hopp i kunstløps-OL, attpåtil to ganger. Hun var den store profilen da russerne vant OL-gullet for lag. Men gullmedaljene har aldri blitt utdelt her i Kina. Årsaken er en positiv dopingprøve som Valijeva avga i desember.

Hun er en del av et team av noen fantastiske kunstløpskvinner, en bestemt og kontroversiell trener og en lege som har vært i hardt vær tidligere.

Valijeva på 15 har selskap av de to 17-åringene Anna Sjtsjerbakova og Aleksandra Trusova under trener Eteri Tutberidze (47), som er halvt georgisk, kvart russisk og kvart armensk.

TRIPPEL MEDALJE: Valijeva, i midten, sammen med de to 17-åringene Anna Sjtsjerbakova og Aleksandra Trusova. Alle tre fikk medaljer under EM i kunstløp januar i år.

Tutberidze er en særdeles suksessrik trener i kunstløp, av mange regnet som den mest prestisjefylte idretten i vinter-OL. Men samtidig er også hennes metode for å få frem de store stjernene, omdiskuterte.

I Russland har presset på teamet rundt Kamila Valijeva blitt stadig sterkere de siste dagene. Folk skjønner ikke hvordan det er mulig at en 15-åring kan ha fått i seg et ulovlig middel, og at det er folkene rundt henne som må stå til ansvar.

TV-profilen Dmitrij Gubernijev, som kommenterer skiskyting og langrenn i OL, sier det sånn:

– Først sier treneren at hun ikke kommenterer rykter. Så kommer det en positiv prøve. Så kommenterer vi ikke det heller. Å gjemme hodet i sanden - det er det de svake eller de skyldige som driver med, mener Gubernijev - og fastslår at russerne må på banen.

NHL-legenden Vjatsjeslav Fetisov, tidligere sportsminister i landet, synes saken er meningsløs:

– Hun er en kunstløper av Guds gave. Det er ufattelig hvorfor de har klart å få til dette.

KONTROVERSIELL: Eteri Tutberidze (47) med Valijeva under trening 12. februar. Tutberidze sin metode for å få frem stjerner er omdiskutert.

Også en av de største kunstløpslegendene fra sovjet-tiden, Irina Rodnina, nå kjent politiker for Putins parti, er kritisk:

– De som er ansvarlig for at Kamila avga en positiv dopingprøve, må stå til ansvar for det. Nå risikerer vi også at ISU hever aldersgrensen i kunstløp.

Kritikken hagler. Det snakkes om at det er en «utløpsdato» på de unge kvinnene som er i stallen til Eteri Tutberidze. Det er rundt 17 år. Da sliter de ofte med skader og klarer ikke lenger å prestere på høyeste nivå.

– Eteri var smart i sin tilnærming. Hun var den første som fant en metode for å lære jenter hvordan de skulle gjøre quadruple hopp. Metoden fungerer, men bare til de er 17 år. Hva skal jentene gjøre etter det, spør en av de mest kjente koreografene i kunstløp, Benoit Richaud, i et intervju med Business Insider.

Tutberidze var trener også for de to beste i OL 2018, gullvinner Alina Zagitova og sølvvinner Jevgejija Medvedeva. Begge måtte gi seg tidlig på grunn av skader. Tutberidzes gjennombrudd hadde kommet fire år tidligere, hjemme i Sotsji, der hennes elev Julia Lipnitskaja hjalp Russland til seier i lagkonkurransen. Lipnitskaja var bare 15 år gammel.

TEAM RUSSLAND: Filipp Sjetskij, til venstre, er legen i Team Tutberidze. Tutberidze står til høyre i bildet, og lagfunksjonær Valery Artyukhov i midten.

Legen i Team Tutberidze heter Filipp Sjetskij. Papirer fra det internasjonale roforbundet viser at han i 2007 var involvert i omstridte intravenøse infusjoner i forbindelse med den kjente Luzern-regattaen i Sveits.

Sjetskij innrømmet at han hadde foretatt infusjonene, men mente at det var medisinsk nødvendig. Ifølge Business Insider var han utestengt fra sitt eget forbund i perioden 2007 til 2010 på grunn av dette. Dette har også Sjetskij selv bekreftet.

Ifølge Sjetskij påtok han seg det fulle og hele ansvaret for skandalen - for at roerne skulle få kortere straffer.

Kunstløpsstjernene for kvinner er ofte de yngste deltakerne i et vinter-OL. Som regel er det bedre at de er lette og grasiøse enn at de doper seg og blir sterkere. Det er trolig begrenset hvor mange ulovlige stoffer som har en virkning i denne idretten. Derfor er doping tilsynelatende sjelden i kunstløp.

Likevel har det vært en del dopingmistanker mot Tutberidze og hennes jenter - selv om de er i et spesielt testregime som gjør at de avgir dopingprøver oftere enn andre, skriver Business Insider. En av konkurrentene, Anastasija Sjabatova, anklaget i en Instagram Live web chat i 2019 Tutberidze-teamet for å bruke “den rette dopingen”.

VÆR HILSET: Tutberidze hilser på president Vladimir Putin etter å ha mottatt æresmedalje i 2018. Treneren hadde selv en kunstløpkarriere som ung.

Tutberidzes egen kunstløpskarriere var preget av skader. Hun startet trenerkarrieren i amerikanske San Antonio før hun flyttet hjem til Moskva, der hun ble født. Etter å ha jobbet ved flere kunstløpsskoler, endte hun til slutt på Sambo 70, der hun altså har gjort stor suksess.

I et mye omtalt intervju i russisk TV i 2019 ble Tutberidze spurt om de prøver å forsinke jentene i å utvikle seg normalt til kvinner.

– Noen ganger spøker jeg med: Si meg det stoffet som kan gi en slik virkning, så kanskje vi kommer til bruke det!

– Jeg vil ikke lære 19-20-åringer nye hopp, for kroppen er ikke så fleksibel lenger. All innlæring av nye elementer er forbundet med noe skader. Når du lærer dette i ungdommen, så er alt lettere - både psykologisk og skader blir lettere helet. Men små skader forekommer.

I det samme intervjuet benektet hun bruk av medikamenter, men sa at «fysisiske krav» på unge utøvere «senker hastigheten» på den naturlige utviklingen av kroppen.

Uansett - både WADA og Rusada sier at de er i gang med å granske omkretsen rundt Valijeva. Reglene pålegger antidopingmyndighetene å gjøre det etter som hun er under 16 år.

Eteri Tutberidze har tidligere vist at hun har evne til å overleve det meste. Da hun bodde i USA, endte hun opp rett i nærheten av Oklahoma-bomben i 1995 - og navnet hennes er blant dem som er risset inn i en vegg over overlevende på åstedet.