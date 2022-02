Fossesholm trolig ferdigkonkurrert for sesongen

Langrennstalentet Helene Marie Fossesholm (20) tar en lengre konkurransepause etter et tøft OL i Kina, melder langrenn.com.

Helene Marie Fossesholm tar en pause fra konkurranser. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Nå nettopp

Det får nettstedet opplyst fra Fossesholms personlige trener, Geir Endre Rogn. 20-åringen har prestert ustabilt denne sesongen, og nå må hun få kroppen på rett kjøl.

– Sesongen er i stor grad over for Helenes del. Nå handler det om å få kroppen i balanse, sier Rogn.

Fossesholm ble nummer 18 på 15 kilometer skiathlon i OL. Senere gikk hun en kjempeetappe for Norge på stafetten. Hun trente for hardt inn mot sesongen, og det har bidratt til at resultatene har svingt.

– Det handler om at kroppen ikke spiller helt på lag. Det skyldes blant annet ettervirkningene av den treningen hun gjorde i sommer og høst. Det ble for mye. Det er heldigvis lenger mellom de tunge dagene, men de kommer fortsatt altfor ofte. Derfor er det viktig med en pause nå, slik at hun kan nullstille kroppen og komme i balanse, sier trener Rogn.

Det gjenstår fire konkurransehelger i verdenscupen for langrennsløperne. Det skal konkurreres i Lahti, Drammen/Oslo, Falun og Tjumen.