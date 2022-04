Oilers-spillere i ekstase etter gullet: – Helt fantastisk

STAVANGER (VG) Omtrent et halvt døgn etter at NM-gullet var sikret var det god stemning for Tommy Kristiansen og flere av Stavanger Oilers-spillerne tilbake i oljehovedstaden.

Søndag kveld sikret Stavanger Oilers seg sitt åttende norgesmesterskap da de gikk opp til 4–0 i finaleserien mot Storhamar.

Gullet ble tatt like etter klokken 21 i Hamar, før et charterfly brakte NM-mesterne tilbake til Stavanger.

Noen timer senere var de på plass til gullfest på et hotell i byen, men allerede før klokken hadde passert 11 mandag formiddag var det klart for mer feiring.

Et knippe spillere samlet seg på Beverly Hills Fun Pub i Vågen, der Kongepokalen plant annet ble brukt som drikkebeger.

– Jeg tror det er farlig å drikke av den, men den tar vi, sier Stavanger Oilers-profil Tommy Kristiansen til VG.

Han vant sitt sjette norgesmesterskap, men har aldri vært med på å vinne 4–0 (best av syv) i finalen.

Det har nemlig ikke skjedd siden Vålerenga slo Stavanger Oilers med de sifrene i 2006.

– Vi gjorde en jobb som gjorde at Storhamar ble dårlige. Vi gjorde dem dårlige, og vi var det beste laget. Det er fullt fortjent at vi kan sitte her nå med kongepokalen, og alle gutta samlet, sier Kristiansen.

– Jeg har aldri vært med å tape et sluttspill med Oilers, så det er deilig. Nå er det seks NM-gull og syv seriemesterskap. Må snart bygge ut skapet. Det er moro.

– Hvor rangerer du den her da?

– Det her var en av de beste faktisk. Vi har spilt med skader. Vi har ofret oss for hverandre. Denne er helt der oppe, sier Kristiansen.

– Den eneste som er foran er det første gullet med Sparta, men den her er en god nummer to, sier sarpingen som vant sitt første NM-gull med Sparta Sarpsborg i 2011.

Fakta Stavanger Oilers NM-gull: 2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2022 Vis mer

Siden har han vært med på fem av Stavanger Oilers totalt åtte NM-gull, men dette var første gang de fikk avgjøre borte mot en av sine største rivaler i Storhamar.

Kristiansen legger ikke skjul på at det smakte ekstra godt.

– Det var helt fantastisk. De har fantastiske fans, som heier på Storhamar uansett, men det var ekstra deilig å vinne der, forteller Kristiansen.