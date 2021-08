Beskjeden Aasbø tok sin første seier: – Vi fikk mye gratis

Fredric Aasbø (36) mener at han aldri har fått så mye gratis - men like fullt: Nordmannen tok årets første seier i Formula Drift da han gikk til topps i St. Louis.

FINALEN: Fredric Aasbø ligger foran sin Toyota-kollega Ryan Tuerck.

– Dermed er jeg tilbake i kampen om Formula Drift-tittelen - med to runder igjen i California, fastslår Norges store driftingstjerne.

– Det var helt sykt. Vi fikk mye gratis, men en seier er en seier, konkluderer Aasbø til VGTV på seierspallen.

Så kysset han pokalen, omfavnet mekanikere og ingeniører og resten av teamet og løp for å kjøpe iskrem til alle.

– Det er 35 grader her!

Det har vært en del stang ut for Aasbø denne sesongen, men endelig gikk det meste hans vei.

PALLEN: Vinner Fredric Aasbø (i midten) flankert av toeren Ryen Tuerck (t.v.) og treeren Dylan Hughes (t.h.).

I drifting møtes to og to sjåfører til duell i presisjonskjøring på en kort bane der det skal sladdes fra start til mål, og vinnerne kåres av et dommerpanel etter to løp. I motsetning til vanlig motorsport handler det altså ikke om stoppeklokka, men derimot om å sladde mer spektakulært enn noen andre gjennom svingene.

– Jeg har aldri blitt forært så mange duellseire i noe løp, sier en ydmyk Aasbø etter seieren.

Han kjørte finale mot Toyota-kollega Ryan Tuerck.

– I finalen tror jeg alle så at Ryan hadde taket på meg - helt til han ikke hadde det. Men uansett er dette en stor anerkjennelse til den jobben teamet har gjort. Bilen er fantastisk, og for hvert løp økte vi effekten litt og litt.

– Nå er jeg for alvor med i kampen om sammenlagtseieren, sier Aasbø til VGTV. Han kommer opprinnelig fra Ski, men er nå bosatt i Våler i det gamle Østfold.

– Det var utrolig å se både Fredric og Ryan i finalen sammen, sier teameier Stephan Papadakis i en epost til VG.

Aasbø er nå nummer tre i mesterskapet, bare 19 poeng bak ledende Matt Field. Mellom dem på sammenlagtlisten ligger Chelsea Denofa, som har fem poeng mer enn Aasbø, som vant mesterskapet i 2015. I 2016, 2017 og 2018 tok han sølv.

Årets norske debutant i Formula Drift, Simen Olsen (24), reiste videre fra St. Louis med en sår arm og bulket bil etter et sammenstøt med veteranen Michal Essa.

Neste runde i mesterskapet går midt i Los Angeles - om tre uker.