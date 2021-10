Hamlets «herlige hjemme-kaos»: – Det er dette som gjør meg mest klar til kamp

TØNSBERG (VG) MMA-profil Marthin Hamlet (29) har valgt å ha oppkjøringen til karrierens viktigste – og mest lukrative – kamp med småtassene Jakob (4) og Iver (2) som to av sine viktigste støttespillere.

TRENINGSK(A)OS: Marthin Hamlet tar seg en liten pause mens sønnene Jakob (t.h.) og Iver kryper opp i fanget hans.

Hamlet kan bli én million dollar rikere natt til torsdag. Oppkjøringen til kampen har han gjort sammen med sine «to små hjelpere».

– Jakob! La lillebroren din være! Legg fra deg kjettingen!

Det er en liten pause i treningsøkten – dagens andre – for Marthin Hamlet. Han er midt i oppkjøringen til sin desidert største kamp i karrieren, og nå må han bruke tid på å avvæpne sin eldste sønn.

– De gutta her kjører ganske hardt, men kjetting er ikke lov, altså. De får lære seg å bryte eller bokse istedenfor, sier faren og gliser så bredt at munnvikene nesten når blomkålørene han har etter mange år på brytematten.

Billedgalleri – her koser Hamlet seg på trening med sønnene:

forrige











fullskjerm neste RISIKOSPORT: To år gamle Iver forbereder et angrep på pappa Marthin Hamlet. 1 av 5 Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jakob, nå kan du ta deg en tur opp i bokseringen og slappe av der, sier han bestemt før det er klart for fem nye minutter med sparring.

Noen vil sikkert kalle det galskap, men for Hamlet er dette et helt bevisst valg. Mens de aller fleste kampsportutøverne legger oppkjøringen til steder der de kan ha fokus på de sportslige og mentale forberedelsene til kamp, så har 29-åringen valgt en helt annen taktikk.

Millionfinale i Florida

Med seier mot brasilianske Antonio Carlos Jr. i MMA-buret natt til torsdag 28. oktober, tjener Hamlet én million dollar – rundt 8,3 millioner kroner.

Det er premien for å stikke av med seieren i MMA-turneringen i PFL (Professional Fighters League).

– Jeg har prøvd det «alle andre» ville gjort, men det fungerte ikke for meg. Det er dette som gjør meg mest klar til kamp, sier Hamlet noen uker før millionoppgjøret i Florida.

VG er med på slep, og det er et mildt sagt en underholdende skue i TK-hallen i Tønsberg. Mens pappa sparrer med Ahmed Edelbijev og trener Andreas Jin Dybvad følger nøye med, så løper det to lykkelige småtasser rundt og herjer med sitt.

MED PAPPA PÅ JOBB: Jakob (t.v.) og Iver hentes i barnehagen av pappa Marthin Hamlet.

Også fysioterapeut Jonas Knutsen lekesloss litt med TK-Hallens altmuligmann Mads Ottosen, som også har tatt seg en tur innom treningen. Stemningen er avslappet og leken. Latteren sitter løst, og Hamlet er veldig komfortabel med dette opplegget.

Han har også prøvd det som absolutt ikke fungerte. I april vant han på imponerende vis mot Dan Spohn i PFL-debuten i Atlantic City. Men så ble han, mye på grunn av coronasituasjonen, værende i USA helt frem til den neste kampen syv uker senere.

HJEMMEBANE: TK-Hallen har vært hovedbasen til Marthin Hamlet, og sønnene, de siste månedene.

Han trente med MMA-kolleger i verdensklasse, var en tur i Las Vegas og hadde stort sett bare seg selv å fokusere på.

– Man skulle tro at det var optimalt. Jeg trente enormt mye sammen med veldig gode utøvere, men var nesten ti uker borte fra familien.

– Problemet var at jeg ikke klarte å koble ut og samle energi. Jeg savnet de hjemme enormt, forklarer Hamlet mens han sitter på brytematten og holder rundt de to krabatene.

Han mener det var mye av årsaken til at han tapte kamp nummer to, mot Cory Hendericks 17. juni. Da kunne PFL-eventyret vært over omtrent før det var begynt.

Men turneringskonseptet er basert på et poengsystem som gjør at man likevel kan få sjansen til å gå videre. Dermed fikk Hamlet en plass i semifinalen.

Takket nei til dollarbud

Han tok hele oppkjøringen hjemme i Norge, reiste til Miami noen få dager tidligere og gikk kampen mot den brasilianske veteranen Cezar Ferreira, som pådro seg en strekkskade og var ferdig etter bare 13 sekunder.

– Jeg hadde en mye bedre følelse før den kampen, selv om det ikke ble tid til å vise det frem. Jeg har ikke vært i tvil om hvordan jeg skulle forberede meg til finalen.

Bortsett fra en kjapp tur over til Florida på pressekonferanse tidligere i oktober, har han vært hjemme.

– PFL-ledelsen forsøkte å få meg til å være i USA en lengre periode. Jeg ble tilbudt noen tusen dollar for å være der og promotere finalen. Det var ikke aktuelt, sier Hamlet.

MINSTEMANN: To år gamle Iver koser seg på trening med pappa. Marthin Hamlet veier rundt 100 kilo, og konkurrerer i lett tungvekt.

Da er det langt tryggere i TK-Hallen, selv om energibombene Jakob på fire, og lillebror Iver på to år er «on fire». Mamma Ann Eva Bugge er på jobb på Sykehuset i Vestfold, og pappa Marthin styrer showet med rutine og ro.

Det kan komme godt med hvis det koker litt ekstra i buret i PFL-finalen også.

– Det er nok å passe på med de to her. De har mye energi, sier Hamlet fornøyd mens han plukker ned minstemann fra toppen av ribbeveggen og fireåringen har funnet noe spennende borte i en krok i motsatt ende av lokalet.

– Jakob, hva driver du med nå? roper faren.

Det er på tide med en liten timeout og pauseprat. Marthin har med seg jordbær, kjeks, drikke og et par ekstra bleier til toåringen.

– Hvis jeg mister helt kontrollen her, så har jeg trumfkortet i rislunsj – da sitter de garantert rolig.

STØTTESPILLERE: Marthin Hamlet henter mye energi fra sønnene Iver og Jakob (t.h.). I bakgrunnen skimtes trener Andreas Jin Dybvad og sparringpartner Ahmed Edelbijev.

Selv om sønnene stort sett nå er i barnehagen når pappa trener, er de godt vant med å boltre seg i TK-Hallen.

– Da coronaen herjet som verst var de med nesten hver dag. I sommer var det glovarmt, og etter fem-seks timer her inne var det bra «kok», forteller Marthin og gliser igjen.

Forstår mye

Nå er stemningen stort sett på topp mens jordbær og vann går ned på høykant mellom slagene – bokstavelig talt.

– Det er sånn jeg vil ha det. Jeg skjønner at det ser ut som om dette tar fokus bort fra treningen, men for meg er det egentlig motsatt. Det betyr enormt mye for meg å være sammen med familien så mye som mulig, sier Hamlet.

Han er sikker på at de to guttene får et sunt og naturlig forhold til kampsport ved å være så tett på.

– Jeg må være tydelige på hva som er lov og ikke lov. De skjønner at det bare er på trening man kan slå og sparke. Jeg har vært ganske tydelige på det fra start, og de forstår mer enn man tror, sier han.

Hamlet var tidligere landslagsbryter, og rangert helt i verdenstoppen i 96-kilosklassen. Som unggutt ble han beskrevet som det største brytetalentet Norge noen gang har hatt.

Så gikk han fra «stuerene» bryting til den langt mer uglesette MMA-sporten, der det kjempes i bur.

Nå håper norske MMA-fans at Hamlet er profilen som skal bidra til at sporten blir legalisert også her i landet, slik Cecilia Brækhus gjorde da proffboksing ble lovlig igjen for noen år siden.

Uvanlig vei

Omtrent samtidig som MMA-karrieren begynte å skyte fart ble Hamlet far til Jakob i 2017. Marthin er takknemlig for at han kan fortsette drømmen om å nå toppen i den knallharde MMA-verden.

– Det er mange som har ofret mye for at jeg skal kunne holde på med dette. Derfor er det viktig for meg å bidra så mye jeg kan. Dessuten vil jeg selvfølgelig se mest mulig til Ann Eva og guttene, sier Hamlet.

Mens de aller fleste norske MMA-utøverne har sett mot stororganisasjonen UFC for å tjene de store pengene og oppnå sportslig berømmelse, så har Tønsberg-fighteren gått en litt annen vei.

Han tok sjansen og takket ja da PFL kom med et tilbud for 2020-sesongen. Coronaen satte en stopper for den, men i år er det bare ett eneste hinder igjen for den norske fighteren.

– Nå skal jeg vinne denne finalen og så blir det en lengre periode hvor jeg skal hvile kroppen og være med familien. Neste år er det ny PFL-turnering, og da går jeg for millionen igjen, sier MMA-pappaen.

PS! Hamlet reiste over til USA i forrige uke. Nå gjør han sine siste forberedelser i Hollywood, Florida. Finalen går natt til torsdag.