Dag Otto kommer med en beklagelse til trønderne

TV-stjerne og sykkelhelt Dag Otto Lauritzen nøt hvert sekund i Trøndelag og Trondheim. Samtidig har han dårlig samvittighet.

Mange ville ha en bit av Dag Otto Lauritzen under Arctic Race of Norway i Trøndelag.

17 minutter siden

MIDTBYEN: Arctic Race of Norway er det største internasjonale sykkelrittet som har blitt arrangert på trøndersk jord. Det ble gjennomført to etapper i Nordland (Mo i Rana-Mo i Rana og Brønnøysund-Mosjøen) og to etapper i Trøndelag.

Lørdag gikk etappen fra Namsos til Skallstuggu i Levanger, før det hele ble avsluttet i Trondheim, Skaun og Melhus søndag. Start og mål var i Midtbyen, og i sentrum av Trondheim var det samlet titusener av tilskuere.