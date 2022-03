Grønt lys for drama

Sesongens første løp med nye regler, biler og førere ga et etterlengtet innblikk i 2022-sesongen.

Først og fremst: Regelendringene, som er beskrevet som «historisk store», ser ut til å holde det de lover.

Løpet i Bahrain kunne by på spennende dueller mellom førerne, flere forbikjøringer og tettere racing, ettersom bilene kunne ligge tettere på hverandre.

Dette har vi lært av første løp:

Ferrari er tilbake

Det mest legendariske av alle Formel 1-team har etter flere tøffe år igjen funnet toppformen.

Ekspertene hadde høye forventninger før årets sesong og mente at Ferrai kan ha jobbet bedre med 2022-bilen enn Red Bull og Mercedes. Med både 1. og 2. plass i det første løpet har de innfridd forventingene.

Det er ingen tvil om at Ferrari - som dominerte Formel 1 med Michael Schumacher som sjåfør tidlig på 2000-tallet - igjen har det som kreves for å kjempe i toppen.

Mercedes og Red Bull på topp

Regjerende verdensmester Max Verstappen har vært rask og kjempet til tider om ledelsen mot Charles Leclerc i Bahrain.

Han lå an til en trygg annenplass, før han over teamradioen meldte om motorproblemer. Verstappen måtte bryte løpet etter å ha fått trøbbel med bilen.

Det samme skjedde med den andre Red Bull-bilen, da Sergio Perez’ motor døde på siste runde og han snurret ut fra en mulig plass på pallen. Også Pierre Gasly fikk motortrøbbel i sin Alpha Tauri - som har Red Bull-motor. Med det var det kun én av fire biler med Red Bull-motor som fullførte løpet.

Trøbbel er det også for giganten Mercedes, som ser ut til å mangle farten for å kjempe i toppen. Syv ganger verdensmester fikk imidlertid en pallplassering i Bahrain - men det skyldes i hovedsak at begge Red Bull-bilene måtte gi seg. Nykommeren George Russel fullførte på en fjerde plass.

Likevel: Red Bull melder at de har fikset motorproblemet. Og deres teamsjef Christian Horner har ingen tro på at Mercedes vil slite med farten lenge.

Viking-comeback

«Et dansk eventyr», skriver BBC. Eller som teamsjef Gunther Steiner sa over radioen etter løpet i Bahrain: «Et viking-comeback». Den uttalelsen har gått sin seiersgang i internasjonale medier den siste uken.

Danske Kevin Magnussen trodde at Formel 1-karrieren var over for lengst, men da Haas avsluttet kontrakten med «betalføreren» Nikita Mazepin - fordi milliardær-faren hadde tette bånd til Russlands president Vladimir Putin - fikk han tilbake sitt sete i Haas og Formel 1.

Regelendringene og Ferrari-motoren har løftet Haas fra bunnplasseringer til en 5. plass i sesongens første løp. Og forventingene er store til at Magnussen sammen med Mick Schumacher kan kjempe om poeng i år.

Det samme gjelder for Alfa Romeo - som på sin egen måte har et «viking-comeback» i finske Valtteri Bottas, som i kvalifiseringen var raskere enn sin erstatter i Mercedes George Russel og fullførte på en 6. plass.

Også nykommeren Zhou Guanyu endte på poengplassering i sitt første Formel 1-løp.

McLaren på bunn

Etter den sterke 2021-sesongen var det nye forventinger til McLaren i 2022. Men starten i Bahrain ble en stor nedtur. Daniel Ricciardo ble nummer 14 og Lando Norris nummer 15 av de 17 som kom til mål.

Med tanke på at Norris hadde fire pallplasser i fjor, var det langt under forventningene - og skuffelsen var å lese i ansiktene på de to førerne.

Aston Martin og Williams sliter

Mens de to Haas-førerne stort sett dannet «baktroppen» i 2021-sesongen, var førerne til Williams og Aston Martin som endte sist i åpningen i Bahrain. Og det ser faktisk ikke så bra ut for de teamene med tanke på at ingen av førerne klarte å ta poeng og alle de fire ble slått av Haas-førerne.

Aston Martin tok tross alt bra med VM-poeng i fjor, men i Bahrain ble Lance Stroll og Nico Hülkenberg (som erstattet corona-positive Sebastian Vettel) nummer 12 og 17. Håpet for Aston Martin ligger i at det kan bli bedre når Vettel er tilbake.

Få full oversikt over sesongens løp:

Nye biler, nye vinnere?

Det er radikale endringer i det tekniske reglementet foran sesongen 2022. Endringene skulle opprinnelig ha vært innført i 2021, men ble utsatt på grunn av pandemien. Ifølge Red Bulls Adrian Newey er det ikke gjort så store endringer i Formel 1-reglementet siden 1983.

De aerodynamiske endringene bidrar til at bilene skal kunne ligge nærmere hverandre på banen – uten å tape for mye av marktrykket på grunn av turbulens fra bilen foran. Bakvingen er derfor konstruert for å lede luften fra din bil over den som kommer rett etter deg. Undersiden av bilen blir nå avgjørende for marktrykket.

Frontvingen er fra 2022-versjonen mye mer nøytral – derfor er den mindre følsom for luftstrømmene og endrer ikke oppførsel like mye hvis den kommer tett opp til bilen foran.

Motorene er de samme hybridmotorene som har blitt brukt i Formel1 siden 2014 (1,6 liters turboladede forbrenningsmotorer med elektrisk gjenvinning fra bremser og avgasser), men fra 2022 skal motorene drives av E10 i stedet for E5. Mengden metanol i brenselet øker altså fra 5 til 10 prosent.

Størrelsen på felgene øker fra 13 til 18 tommer (fra 33 til 46 cm.). Det gjør at de nærmer seg landeveisdimensjoner i en helt annen grad. Vi får se dekkvarmere også i 2022, men de skal fases ut til sesongen 2024.

Bli kjent med lagene og førerne:

Max Verstappen (t.v.) og Sergio Perez (t.h.).

Førerne:

Max Verstappen (24), Nederland

Verdensmester: 2021

Antall løp vunnet: 20

Antall ganger på seierspallen: 60

Ble i 2015 den yngste Formel 1-fører gjennom tidene, 17 år og tre dager gammel. Faren Jos er også tidligere Formel 1-fører. Vant verdensmesterskapet i fjor.

Sergio Perez (32), Mexico

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 2

Antall ganger på seierspallen: 15

Har tidligere kjørt for Sauber, McLaren, Force India og Racing Point. Kommer fra Ferraris førerakademi. Har fått kallenavnet «Mexicos forsvarsminister» etter han holdt Hamilton bak seg til Verstappens fordel. Ble nummer fire i verdensmesterskapet i fjor.

Teamsjef: Christian Horner

Lewis Hamilton (t.v.) og George Russell (t.h.).

Førerne:

Lewis Hamilton (37), Storbritannia

Verdensmester: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Antall løp vunnet: 103.

Antall ganger på seierspallen: 182

Tidenes mestvinnende Formel 1-fører. Ble slått til ridder av prins Charles ved Windsor Castle i desember i fjor. Ble nummer to i verdensmesterskapet i fjor og kjemper for sin 8. VM-tittel

George Russell (24), Storbritannia

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 1

Tidligere fører for Williams 2019–2021. Store forventninger før årets sesong i en langt bedre bil. Vil han ta over for Lewis Hamilton? Ble nummer 15 i verdensmesterskapet i fjor.

Teamsjef: Toto Wolff

Carlos Sanz Jr. (t.v.) og Charles Leclerc (t.h.).

Førerne:

Carlos Sainz Jr. (27), Spania

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 6

Har tidligere kjørt for Toro Rosso og McLaren. Faren, som også heter Carlos Sainz, er to ganger verdensmester i rally. «Smooth operator.» Ble nummer fem i verdensmesterskapet i fjor.

Charles Leclerc (24), Monaco

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 2

Antall ganger på seierspallen: 13

Startet Formel 1-karrieren i Sauber. Store forventninger etter han vant flere «årets nykommer»-priser i 2017 og 2018. Ble nummer syv i verdensmesterskapet i fjor.

Teamsjef: Mattia Binotto

Daniel Ricciardo (t.v.) og Lando Norris (midten) deler en «shoey» med McLaren direktøri McLaren Zak Brown (t.h.).

Førerne:

Lando Norris (22), Storbritannia

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 5

Har imponert i Formel 1 og er en av de mest populære førerne på og utenfor banen. Har kontrakt over flere år, minst til 2025. Ble nummer seks i verdensmesterskapet i fjor.

Daniel Ricciardo (32), Australia

Verdensmester: Nei.

Antall løp vunnet: 8.

Antall ganger på seierspallen: 32.

Startet i Toro Rosso, før Red Bull og Renault. Beskrives av mange som en av de beste førerne i Formel 1, men har ikke alltid hellet med seg. Kjent for å ta en «shoey» på pallen. Ble nummer åtte i verdensmesterskapet i fjor.

Teamsjef: Andreas Seidl

Førerne:

Pierre Gasly (26), Frankrike

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 1

Antall ganger på seierspallen: 3

Debuterte i 2017 og kjørte så bra for Toro Rosso i 2018 at han fikk sjansen på «A-laget», altså Red Bull, i 2019. Det gikk ikke så bra sammenlignet med teamkollega Verstappen, og han ble sendt tilbake til Toro Rosso, samtidig som Alex Albon kom inn. Ble nummer ni i verdensmesterskapet i fjor.

Yuki Tsunoda (21), Japan

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 0

Gjord en lynkarriere da veien fra japansk Formel 4 til Formel 1 med Alpha Tauri tok bare litt over tre år. Kom til Formel 3 i Europa i 2019 uten å ha noen kunnskap om de europeiske racerbanene. Samlet 32 poeng og ble nummer 14 i VM 2021.

Teamsjef: Franz Tost

Førerne:

Guanyu Zhou (22), Kina

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 0

Den første kineser i Formel 1. Det har selvfølgelig enorm markedsføringsverdi for Formel 1. Tok bronse i Formel 2-mesterskapet i 2021, da han også var testfører for Alpine. Hans eneste tittel til nå er det asiatiske Formel 3-mesterskapet i 2021.

Valtteri Bottas (32), Finland

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 10

Antall ganger på seierspallen: 67

Er klar for sin tiende sesong i Formel 1. Etter fem sesonger i Mercedes var det slutt etter 2021-sesongen, men Alfa Romeo ga finnen en ny sjanse. Har to sølv (2019 og 2020) og to bronse (2017 og 2021) i Formel 1-VM.

Teamsjef: Frédéric Vasseur

Esteban Ocon (t.v.) og Fernando Alonso (t.h.).

Førerne:

Fernando Alonso (40), Spania

Verdensmester: 2005 og 2006

Antall løp vunnet: 32

Antall ganger på seierspallen: 98

Veteranen nekter å gi seg. Kom tilbake til Formel1 i 2021 og tok en respektabel 10. plass med Alpine – plassen foran teamkollega Ocon. Har i alt seks medaljer fra Formel 1-VM – men sist gang var så langt tilbake som i 2013, den gang med Ferrari. Ble nummer ti i fjor.

Esteban Ocon (25), Frankrike

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 1

Antall ganger på seierspallen: 2

Tok sin eneste seier i Ungarns Grand Prix i Formel 1 da både Verstappen og Hamilton fikk trøbbel og Ocon overraskende tok seieren. Fikk sin debut allerede i 2016 og har siden 2017 kjørt fast i Formel 1, bare avbrutt av ett år som testfører for Mercedes i 2019. Ble nummer elleve i fjor.

Teamsjef: Otmar Szafnauer

Mick Schumacher (t.v.) og Kevin Magnussen (t.h.).

Førerne:

Kevin Magnussen (29), Danmark

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 1

Fikk litt overraskende sjansen for det samme teamet som han kjørte for i perioden 2017–2020 da Nikita Mazepin måtte ta rattet og gå etter den russiske invasjonen i Ukraina. Debuterte med McLaren i 2014. Har også kjørt for Renault.

Mick Schumacher (22), Tyskland

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 0

Sønn til far sin – Michael Schumacher, som sammen med Lewis Hamilton har flest VM-titler i historien sin. Men Mick er også en meget habil fører. Var klart bedre enn Mazepin i 2021-sesongen – med en bil som det var umulig å være konkurransedyktig i. Ble nummer 19 i fjor.

Teamsjef: Günther Steiner

Sebastian Vettel (t.v.) og Lance Stroll (t.h.).

Førerne:

Sebastian Vettel (34), Tyskland

Verdensmester: 2010, 2011, 2012, 2013

Antall løp vunnet: 53

Antall ganger på seierspallen: 122

Tyskeren med fire VM-titler hadde flest forbikjøringer av samtlige i feltet i 2021 og holder koken fortsatt. Kom på 12. plass i verdensmesterskapet i fjor – plassen foran teamkollega Stroll.

Lance Stroll (23), Canada.

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 3

Etter å ha kjørt for Williams 2017–18 og Racing Point i 2019–20, ble han i 2021 nummer 13 for Aston Martin (som var en fortsettelse av Racing Point). Pappa Lawrence eier teamet, og det bidrar selvsagt til at han er bankers på laget.

Teamsjef: Mike Krack

Nicholas Latifi (t.v.) og Alex Albon (t.h.).

Førerne:

Alex Albon (25), Storbritannia

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 2

Da han debuterte i Formel 1 i 2019, var det for Toro Rosso. Drøyt midtveis i sesongen ble han flyttet opp på «A-laget». Kjørte for Red Bull også i 2020, men bare to pallplasser holdt ikke til fornyet tillit. Etter ett år ute fra Formel 1, er han nå tilbake.

Nicholas Latifi (26), Canada

Verdensmester: Nei

Antall løp vunnet: 0

Antall ganger på seierspallen: 0

Mottok dødstrusler etter at han «avgjorde» Formel 1-VM i 2021. Han krasjet fire-fem runder før mål, bilen måtte berges – og Verstappen tok sitt første VM-gull. Markerte seg ellers lite og ble nummer 17 i fjorårets VM. Det var tross alt bare to plasser bak teamkollega Russell.

Teamsjef: Jost Capito

Flere av førerne har byttet lag, eller fått nye lagkamerater. Hvordan vil det påvirke dynamikken på banen?

Sainz – Leclerc

For mange av førerne er lagkameraten den største konkurrenten. Med like biler, koker kampen ned til kjøreferdigheter.

Det ble tydelig for Ferraris førstefører Charles Leclerc i fjorårets sesong. Ferrari-nykommeren Carlos Sainz Jr. slo lagkameraten endte verdensmesterskapet to plasser foran Leclerc.

I 2022-sesongen er førerne likestilt.

Leclerc – Verstappen

De to unge førerne har fulgt hverandre i mange år, allerede da de kjørte gokart og flere ganger gått i tottene på hverandre. Senest i 2019, da Verstappen tvang Leclerc til å gå utenfor banen - og sistnevnte mistet muligheten til å vinne sitt første Formel 1-løp.

Det første løpet i Bahrain har vist at de to kan by på en spennende sesong med tett racing. Så gjenstår det å se hvem som kommer ut på topp - og om de klarer å holde hodet kaldt.

Hamilton – Verstappen

En av tidenes mest nervepirrende tittelkamper utspilte seg på banen – og utenfor – i fjor. De to førerne hadde flere sammenstøt og tok til skjellsord for å beskrive motpartens kjørestil.

Kritikken og mistanken mot hverandre haglet, særlig fra teamsjefene Toto Wolff og Christian Horner.

Og det er ingenting som tyder på at de ikke vil gå i tottene på hverandre i år også.

Hamilton – Russell

Et av førerparene som trolig vil få mest oppmerksomhet denne sesongen er Mercedes-veteran Lewis Hamilton og nykommeren George Russell.

Før Mercedes tok valget om å signere Russell, var Hamilton tydelig på at han ønsket å beholde finnen Valtteri Bottas.

Vil Hamilton få den samme drahjelpen han fikk av Bottas – eller har han fått en ny rival i Russell?

«Best of the rest»

Ferrari stakk av med tredjeplassen i fjorårets sesong og ble «best of the rest». Men vil de røde, slik ekspertene spår, nå helt opp og kjempe med topplagene i år?

McLaren slet på testen i Bahrain, men imponerte på testen før den – i Barcelona. Mange er spent på hva det gamle oransje storlaget kan prestere i Formel 1-VM 2022.