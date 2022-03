Sport Skøyter Norges beste: – Jeg skylder guttene alt

HAMAR (Aftenposten): Ragne Wiklund vil gjerne komme med en stor takk til lagkameratene før hun spent starter i VM allround lørdag.

21-åringen er Norges beste skøyteløper på kvinnesiden. For ett år siden sto hun for en bragd og tok en overraskende VM-tittel på 1500 meter. Prestasjonen viste at alt er mulig, noe som har motivert Wiklund videre.

– Hun ble verdensmester nesten før vi hadde tenkt på at hun skulle være i toppen, innrømmer landslagstrener Edel Therese Høiseth.