14-åringene jublet hemningsløst etter seieren: – Vi skal feire med godteri!

Et solid antall tilskuere ble servert ekte fotballglede i møkkaværet på Lade lørdag ettermiddag.

KAMPAVGJØRENDE: Linus Strand (t.v.) og Oskar Lunde var helt sentrale i Byåsens seier i Skandia cup.

2. juli 2022 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

Byåsen G14 - Vestbyen G14 3 - 1 (1 - 0): – Det er en kjempeopplevelse! Dette er en flott, trøndersk tradisjon. Jeg husker det selv fra da jeg var spiller. Å få oppleve en finale er helt fantastisk, sier Byåsens G14-trener Frode Vigtil.

Øs pøs regnvær og noen voldsomme vindkast var kulissene for a-finalen i Skandia cup for gutter 14 år. Men i det dommeren blåste i gang kampen mellom Vestbyen og Byåsen lørdag ettermiddag var det knapt noen som hadde det in mente.