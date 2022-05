Zverev til semifinale i Paris – slo stjerneskudd i tennisdrama

Alexander Zverev er én kamp unna finaleplass i Roland-Garros. Den tyske OL-mesteren trengte over tre timer på å danke ut vidunderbarnet Carlos Alcaraz (19).

Så mye betød det for Alexander Zverev å slå Carlos Alcaraz i tirsdagens kvartfinale i Roland-Garros.

NTB

6 minutter siden

Etter to sett så det meste ut til å gå Zverevs vei, men spenningen var på ingen måte utløst. Alcaraz slo tilbake og jobbet hardt for å tvinge thrilleren ut i et femte sett.

Det gikk akkurat ikke. Zverev ble hakket for sterk i tiebreak og vant kvartfinalen med sifrene 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (9-7). Avgjørelsen falt etter tre timer og 21 minutter på rødgrusen i Paris. Tyskeren brølte av glede da seieren var i boks.

– Jeg visste at jeg måtte være på mitt beste i dag, og jeg er glad for at jeg greide det. Han kom tilbake gang på gang, sa Zverev etterpå.

25-åringen er nummer tre på verdensrankingen og tredjeseedet i årets Roland-Garros. Alcaraz er tre hakk bak ham på ATP-oversikten, men spanjolen var likevel en oddsfavoritt før tirsdagens oppgjør.

Tenåringen har de siste månedene tatt tennisverden med storm.

– Carlos er ufattelig dyktig. Han kommer til å vinne det meste framover, og jeg håper bare at jeg får en sjanse til å vinne før han gjør det, sa en utslitt Zverev.

Seieren var hans første mot en topp-ti-spiller i Grand Slam-sammenheng.

Zverev er for andre gang semifinaleklar i Roland-Garros. Han har aldri før tatt seg til finalen i turneringen.