To år etter skandalen: - Var det et Exit-liv du levde?

KOMMENTAR: Har han roet seg? Har vi sett den siste overskriften med Northug-bråk? Det er slikt mange av oss lurer på.

Tilbake i skimiljøet: Petter Northug trener, konkurrerer og har kommet tilbake i rampelyset som langrennsekspert.

12. aug. 2022 21:50 Sist oppdatert nå nettopp

RAUFOSS: At Petter Northug skulle fortsette å sjokkere, han som gjennom et tiår hadde sjokkert både i og utenfor skisporet, burde kanskje ikke være noen overraskelse.

Likevel, det slo ned som en bombe da den pensjonerte skihelten igjen toppet alle landets største nettaviser en fredagskveld i august for to år siden. Det handlet om villmannskjøring. Om kokain. Noen dager senere, under en pressekonferanse på Brattøra i Trondheim, svarte han bekreftende på spørsmålet om han var narkoman.