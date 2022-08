Mental smell for Warholm etter VM: – Mildt sagt skikkelig kjipt

BISLETT STADION (VG) Karsten Warholm (26) reiste ikke til VM for å komme på 7. plass og har måttet jobbe med seg selv etter nedturen.

STJERNE: Karsten Warholm ville normalt vært blant gullfavorittene i VM, men en hamstringskade skapte trøbbel for 26-åringen.

9. aug. 2022 16:29 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det satt i noen dager etterpå. Fra Marokko til jeg landet på Gardermoen etter VM føltes ut som en evighetsreise som bare sugde skikkelig, sier Warholm til VG.

Karsten Warholm ankom Oregon i USA som regjerende verdensmester i 2017 og 2019, samt europamester fra 2018 og olympisk mester fra 2020. Men reiste hjem med en 7. plass fra VM-finalen på 400 meter hekk.

I forkant var det en kamp mot klokken for å rekke mesterskapet etter en hamstringsskade han pådro seg i sesongåpningen i Marokko 5. juni. Warholm var på behandling i Tyskland blant annet hos legen legen Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart.

– Som et konkurransemenneske og en som har lagt alle eggene sine i en kurv, var det mildt sagt skikkelig kjipt. Det sugde. Det gjorde det mange dager etterpå. Det smertet, sier Warholm om VM-nedturen.

TILBAKE: Karsten Warholm mistet Bislett Games tidligere i sommer på grunn av skaden, men hadde tirsdag pressekonferanse på stadion i Oslo.

– Det fine med det, er at det viser at det betyr mye, men det var noe jævlig dritt.

26-åringen sier det fineste etter nedturen var å komme tilbake i trening, og tror også han har hatt godt av å «gruble litt».

– Jeg har levd litt på en rosa sky der bare alt har funket dritbra. De siste månedene har det ikke det. Det har ikke vært veldig gøy og jeg vil prøve å komme tilbake dit hvor ting ruller, sier Warholm.

VG møter Warholm på en pressekonferanse på Bislett en knapp uke før friidretts-EM i München starter.

Sunnmøringens trener, Leif Olav Alnes, vedgår at stjerneeleven gikk tom mentalt etter utladningen i forkant og under sesongens store høydepunkt.

– Det var ikke 7. plassen man gikk etter der. Det er klart etter at man har vunnet de to foregående VM er det ingen bombe at man prøver å plassere seg på toppen. Men det ble ikke sånn, og når du ser at det forsvinner, forsvinner nok en del av motivasjonen der og da, forteller Alnes.

Foran mesterskapet har suksessduoen Alnes/Warholm forsøkt å gire opp det mentale maskineriet.

– Vi driver terapi på hverandre som vi gjør til vanlig. Det var selvfølgelig ikke noe gøy å bli nummer syv, men du må bare lære deg å leve med fakta og spille med de kortene du har. Jeg tenker det kan være fint på lang sikt at du får noen smeller, sier Alnes.

– Det var ikke det du sa umiddelbart til ham?

– Det var vel ikke akkurat de ordene jeg brukte kanskje, men jeg kom meg ganske fort i en mer produktiv innstilling, svarer treneren.

Warholm løper innledende forsøk på 400 meter hekk onsdag 17. august. Etter EM er det flere store stevner, deriblant Diamond League-finalen i Zürich 7.–8. september. Det er foreløpig ikke bestemt om Warholm skal løpe noe mer etter EM.