Mol «krever» turnering i Norge: – Blir for dumt

Både i Stavanger og Kristiansand ble det i mange år arrangert store sandvolleyturneringer. Nå ber den ferske verdensmesteren Anders Mol (24) innstendig om å få på plass en ny internasjonal turnering på norsk jord.

VIL TILBAKE: Fra venstre: Christian Sørum og Anders Mol var motstandere under en turnering i Oslo i 2019, men har først og fremst vært kjent som et radarpar sammen.

Både Mol og makker Christian Sørum var i talene etter å ha sikret karrierens første VM-gull søndag kveld klare på at det å være tilskuere i Stavanger hadde vært en stor inspirasjon for deres karriere.

Det var i 1999 at det for første gang ble arrangert en internasjonal sandvolleyballturnering i Stavanger. Turneringen ble arrangert årlig frem til og med 2011, med VM i 2009 som høydepunktet. Fra 2005 var turneringen også en del av sportens «Grand Slam»-turneringer.

– Jeg husker utrolig mye fra de turneringene der. Det var grunnen til at jeg startet å spille. Jeg var med pappa, som var trener. Det var «dødskult» å se sandvolleyball på det nivået. Det var det som vekket drømmen i både i meg og Christian, sier Mol til VG.

FORRIGE GANG PÅ NORSK JORD: I 2019 ble det spilt en turnering på det femte nivået på verdensserien midt i Oslo. Her fra finalen, hvor Anders Mol (i blokk) og Nils Ringøen vant finalen mot Christian Sørum (nærmest kamera) og Markus Mol.

I Kristiansand ble det arrangert turneringer fra 2007–2011, hvor det i sistnevnte år ble arrangert EM i sandvolleyball.

Stavanger igjen var tilbake som vert i 2014 og 2015, men foruten en mindre internasjonal turnering i Oslo i 2019, har det ikke vært store internasjonale turneringer i Norge siden.

– Jeg husker hvor gøy det var, og som liten unge. Det å se sandvolleyball live, det er noe helt annet enn å se det på TV. Jeg håper vi kan få det til igjen, sier Mol.

24-åringen har selv vært aktiv for å overbevise Kristiansand-politikerne om å få byen tilbake på det internasjonale sandvolleykartet, og på spørsmål om hva som blir det neste for duoen Mol/Sørum etter å ha vunnet OL-gull, VM-gull, EM-gull (fire ganger) og verdensserien sammenlagt (to ganger), er svaret klart:

– Det neste nå blir å få en turnering til Norge. Det blir for dumt at vi er verdens beste lag og ikke har muligheten til å spille på hjemmebane. Heldigvis hadde vi en del tilreisende her i Roma, og det er skikkelig gøy at så mange venner og familie tok turen ned. Men vi må få en turnering til Norge. For å få vist hva vi er gode for, må vi spille i Norge og vise hvor fett sandvolleyball er, sier Mol.

Den tidligere sandvolleyballprofilen Iver Horrem er nå markedsansvarlig i Volleyballforbundet. Han er klar på at det ikke står på viljen innad i forbundet, men at de er avhengige av å få på plass en bærekraftig løsning.

– Det er ingenting annet forbundet ønsker enn å ha en turnering på hjemmebane. Mol/Sørum er det beste laget i verden, men vi må tikke av flere bokser før vi kan sette i gang en turnering med et budsjett på 15 millioner, sier Horrem til VG.

STAVANGER ANNO 2007: Fra venstre: Iver Horrem og Bjørn Maaseide jubler etter en seier i turneringen i Stavanger i 2007.

Samtidig avslører han at forbundet mandag hadde samtaler med en helt ny aktør, som kan være med å bringe en sandvolleyballturnering til et annet sted i Norge enn Kristiansand eller Stavanger, og at det kan være realistisk å få på plass turneringen allerede i 2023.

I Stavanger endte de siste årene med negative overskrifter knyttet til økonomi, noe som også er grunnen til at forbundet nå ønsker å få på plass en sunn økonomisk løsning. Horrem er samtidig klar på det er et stort veiskille i norsk sandvolleyball, før og etter den første turneringen i Stavanger i 1999.

– Selv om vi hadde noen utfordrende år på slutten, så var det en suksesshistorie uten sidestykke, sier han.