Slik skal Warholm bli VM-klar: – Det går fremover så fort vi kan håpe

Etter ni dager hos den tyske legen Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, blir Karsten Warholm nå tett fulgt opp av Olympiatoppen for å rekke VM i juli. Tirsdag løp han i 18 kilometer i timen-fart på tredemølle.

KAMP MOT KLOKKEN: Karsten Warholm kjemper for å rekke VM-forsøket 16. juli.

13 minutter siden

I fjor kjempet han mot klokken for å sette verdensrekord. Nå kjemper Karsten Warholm mot klokken for å rekke VM.

– Vi er absolutt optimister. Tiden er knapp, men dette skal være mulig, sier Håvard Moksnes, som leder arbeidet fra Olympiatoppens side i tett samarbeid med trener Leif Olav Alnes og Warholm selv.

Moksnes legger til at «nå skynder vi oss så fort som vi tør».

– I løpet av denne uken skal han kunne løpe, men ikke på maks fart, sier han og forteller at Warholm tirsdag løp i farten 18 km/t på tredemøllen.

– Plan A er å delta i VM. Vi er realistiske optimister, følger Olympiatoppen-lege Thomas Torgalsen opp.

For 17 dager siden skadet Warholm baksiden av høyre lår i sesongens første hekkepassering. Om 24 dager smeller startskuddet for forsøksheatene på 400 meter hekk under VM i USA.

– Alle forutsetninger for at det skal gå er på plass, sa Warholm til VG mandag.

Fakta Kort forklart: Warholms tidslinje 5. juni: Skadet bak på høyre lår i Rabat, Marokko. 7. juni: Liten skade i lårmuskelens biceps konstatert i Oslo. 9. juni: Reiste til lege Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt i München. 17. juni: Kom hjem fra Tyskland fra behandling og trening. 18. juni: Opptrening og rehabilitering i Oslo. 7. juli: Forventet avreise til USA. 8. juli: Treningsleir og tids akklimatisering i Berkeley, California. 14. juli: Pressekonferanse i VM-byen Eugene, Oregon. 16. juli: Forsøksheat på 400 meter hekk. 19. juli: VM-finale 400 meter hekk. Vis mer

– Det går fremover så fort vi kan håpe. Det begynner å bli så bra at han ikke kjenner noe til skaden. Samtidig holder vi ganske hardt i bremsen, beskriver Moksnes.

Han er spesialist på idrettsfysioterapi ved Olympiatoppen og Idrettens helsesenter. Håvard Moksnes har tidligere ledet arbeidet med å få alpinessene Aksel Lund Svindal, Lucas Braathen og Atle Lie McGrath og håndballstjernen Nora Mørk tilbake etter alvorlige kneproblemer.

Mesteparten av Warholms skadetid hittil har vært tilbrakt i München. Thomas Torgalsen opplyser at oppholdet hos den tyske legen Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ikke er initiert av Olympiatoppen. Warholm fikk klarsignal etter at saken «var diskutert».

– Det er alltid utøveren som er i førersetet, men vi vil ha informasjon tilbake. Det er avtalen, sier Torgalsen som nå venter på epikrisen fra tyskeren.

Torgalsen opplyser at Warholm i Norge ville gått rett opptreningen og rehabilitering. Ni dager hos den snart 80 år gamle tyskeren har gitt ham en annen inngang i kampen for å bli VM-klar.

– I Tyskland har han fått medisinsk og fysikalsk behandling. Vi vet at Müller-Wohlfahrt er opptatt av stivhet i rygg og ser hele området bak på kroppen i sammenheng, sier Thomas Torgalsen.

VERDENSKJENT IDRETTSLEGE: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, her under en litteraturfestival i Köln i mars dette året.

Müller-Wohlfahrt er verdens kanskje mest kjente idrettslege. Han har til sammen 37 års praksis som lege for Bayern München og 23 år som tysk landslagslege i fotball. Usain Bolt – med samme sponsor som Warholm – var til behandling hos Müller-Wohlfahrt både foran OL i 2012 og 2016. Tidenes sprintkonge har dedisert ett av sine OL-gull til tyskeren.

Thomas Torgalsen har hatt jevnlig kontakt med Warholm på telefon, men vil ikke gå i detaljer på behandlingen han har fått i München.

Sunnmøringen var gjennom undersøkelser med ultralyd og MR to dager før han dro. Men lite tyder på at Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt studerte dokumentasjonen fra Norge før han satte i gang.

Den medisinske veteranen baserer seg aller mest på «fingerspitzgefühl».

– En idrettsutøver med en skadet muskel ligger på sofaen i treningen min og jeg undersøker og kjenner på skaden med fingertuppene. Når jeg skal stille en diagnose, stoler jeg helt på berøringssansen min, sa Müller-Wohlfahrt til Bild i april.

NY DUELL? Karsten Warholm drømmer fortsatt om å møte Rai Benjamin i VM-finalen 19. juli.

– Vi tror det kan være en liten effekt av behandlingen. Den er ikke veldig stor, slik vi oppfatter det, sier Håvard Moksnes. Han opplyser at Warholm samtidig med legebehandlingen fulgte et eget treningsopplegg i Tyskland.

– Denne skaden må gro. Selv om symptomene er borte før alt er ferdig grodd. Den største utfordringen er at det frister å prøve mer enn du tåler, mener Moksnes.

Nå planlegger Warholm og teamet fra dag til dag, fra uke til uke.

– Vi er veldig avhengige av å se reaksjonen på det vi gjør. Det er vanskelig å forutsi hva Warholm skal gjøre neste mandag, sier Håvard Moksnes.

– Når kan han hoppe over en hekk igjen?

– Det har vi ikke snakket så mye om. Det handler mer om at han må tåle farten.

Tirsdagens 18 km/t er selvsagt langt fra Warholms toppfart. Nå skal farten skrus opp hver eller annen hver dag.

– Han vil nok klare å komme opp mot nesten 100 prosent. Så er den siste biten spørsmålet. Full fart, hekker og sving, beskriver Thomas Torgalsen. Legen minner om at faren for å slå opp igjen skaden alltid er overhengende ved denne typen skader.