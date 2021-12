Mørk tok grep halvveis i VM: – Måtte begynne å melde meg litt på

GRANOLLERS (VG) Noe skjedde med spillestilen til Nora Mørk (30) i den avgjørende VM-kampen mot Nederland.



GA ALT: Nora Mørk jubler etter en scoring mot Nederland i VM.

– Ja, det var helt bevisst. Jeg følte egentlig jeg burde bidratt mer i Sverige-kampen (30–30). Jeg blir litt fokusert på at vi har en veldig god venstreside og jeg har kastet ballen mye over dit, sier Nora Mørk til VG.

Hun og resten av de norske håndballjentene har ankommet Barcelona før VM-kvartfinalen mot Russland onsdag kveld. Den spilles i Granollers, ikke langt nord for den spanske storbyen.

Kvartfinalen ble sikret etter en høydramatisk kamp mot Nederland mandag. Og i den kampen fikk vi se en litt annerledes Nora Mørk enn tidligere i mesterskapet.

På den offisielle VM-statistikken hadde nemlig Mørk hatt 17 avslutninger mot mål etter de fem første kampene. Mot Nederland alene hadde hun 13 skudd – og scoret åtte mål. Norge vant kampen 37–34.

Endringen i Mørks spillestil hadde hun bestemt seg for på forhånd.

– Jeg tenkte at nå må jeg begynne å melde meg litt på og ta litt mer ansvar for å skape litt mer plass til andre. Så jeg bestemte meg for at det heller får være noen skuddbom og da blir det i hvert fall mer rom til alle andre. Jeg er fornøyd med at det ble en bedre angrepskamp fra min side, forteller 30-åringen til VG.

Her er den offisielle skuddstatistikken til Mørk så langt i VM:

Mot Nederland: 8 mål/13 skudd

Mot Sverige: 4 mål/5 skudd

Mot Puerto Rico: 1mål /1 skudd

Mot Romania: 4 mål/5 skudd

Mot Iran: 3 mål/4 skudd

Mot Kasakhstan: 1 mål/2 skudd

PÅ PLASS I BARCELONA: Nora Mørk & co. har ankommet den spanske storbyen.

Kaptein Stine Bredal Oftedal er fornøyd med at romkameraten bestemte seg for å melde seg enda mer på.

– Jeg bor jo med henne og hun hadde helt klart snakket om det på forhånd. Hun følte hun ikke hadde pushet på nok inntil i går, sier Oftedal til VG.

– Er det et grep dere vil bruke fremover også for å forbedre angrepsspillet?

– Ja, selvfølgelig. Jo flere som klarer å trøkke til og bidra med det de kan, jo bedre er det. Det er alltid en balansegang når det gjelder å skaffe flyt, men der er hun god og hun vet hvordan man skal gjøre det likevel. Så det er kjempeviktig, svarer landslagskapteinen.

Henny Reistad, banens beste i kampen mot Nederland, omtaler Mørks grep som «helt avgjørende».

– Jeg synes det fungerte veldig bra mot Nederland. Hun spilte en fantastisk kamp og hun er flink til å spille pasninger ut til alle på banen, er sikker og det er fantastisk å spille med henne når hun er i det humøret, sier hun.

– Merket du at du fikk mer rom når hun var mer rettet mot mål enn hun har vært tidligere?

– Absolutt. Det gir mer rom for alle når hun klarer å være farlig på mål selv samtidig som hun er så god til å slippe ballen. Så det er avgjørende, det.

Camilla Herrem håper vi får se mer av den «litt egoistiske» Nora Mørk også mot Russland.

– Vi snakket om det etter vi spilte mot Sverige og da sa hun at hun måtte bli tøffere på mål. Du så tydelig mot Nederland at hun hadde bestemt seg. Det er viktig, vi trenger noen som kan få de gjennombruddene. Hun har alltid vært en assistdronning, men det er viktig at hun er litt egoistisk selv og, sier hun og ler.

Kvartfinalen mot Russland spilles onsdag 17.30 og sendes på TV 3.