Hopp-sponsorer om Bråthen-konflikten: Skiforbundet har brutt samarbeidsavtalen

LO stopper utbetalingene til Skiforbundet midlertidlig. De mener Skiforbundet har brutt samarbeidsavtalen i Clas Brede Bråthen-konflikten.

KONFLIKT: Clas Brede Bråthen er uønsket videre hos Skiforbundet.

1. okt. 2021 15:04 Sist oppdatert 7 minutter siden

LO og flere andre sponsorer har fått jusprofessor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo til å gjøre en juridisk vurdering som sier at Skiforbundet mest sannsynlig har brutt samarbeidsavtalen med hopplandslaget.

– Denne saken er meget alvorlig for oss, og en sak vi ikke kan stå i lenge. Det handler om å begrense det omdømmetapet som Skiforbundet påfører oss. De må bære det hele og fulle ansvaret, sier LO-sekretær med ansvar for samarbeidsavtalen, Are Tomasgard, til VG.

«Skiforbundet har mest sannsynlig misligholdt samarbeidsavtalen ved å ha satt LO, og mest sannsynlig de øvrige sponsorene, i en slik posisjon at deres anseelse må anses skadet», konkluderer Woxholth i den 27 sider lange vurderingen.

Dette misligholdet gir mest sannsynlig sponsorene en rett til å heve samarbeidsavtalen, hevder juristen.

Samarbeidsavtalen mellom LO og Norges Skiforbund om hopplandslaget startet i 2016 med en varighet på 3 år. I 2019 ble den fornyet med 3 år og varer til april 2022.

Fakta Dette er saken Sportssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, har havnet i en konflikt med generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Bretten Berg og skipresident Erik Røste vil ikke forlenge kontrakten til Bråthen når den går ut til våren. Han har da hatt jobben i 17 år.

Bråthen anklages for å ha en uakseptabel atferd i arbeidslivet. Selv nekter han for dette. Både hoppere, trenere og sponsorer står på Bråthens side i saken.

Bråthen fikk i desember 2020 en skriftlig advarsel fra skiforbundet. Den handlet i stor grad om ting han hadde uttalt i en sak til Dagbladet, der han mente kvinnehopp ble nedprioritert under coronapandemien.

Bråthen har svart med å varsle søksmål, etter å ha gått på midlertidige kontrakter i 17 år. Han mener det gir krav på fast jobb.

Hopplandslagets sponsorer har truet med å trekke all økonomisk støtte om ikke saken finner en løsning. Vis mer

LO vil at Skiforbundets ledelse skriver under en ny tilleggsavtale, som sikrer at pengene LO har forpliktet seg til å betale inn for kontraktsåret 2021/2022 – på en tydelig og etterprøvbar måte går uavkortet til hopperne, både kvinner og menn.

De velger å midlertidig stoppe utbetalingene til Skiforbundet, men ønsker å stå videre i samarbeidsavtalen ut tiden. Ved sesongslutt trekker imidlertid LO seg helt ut.

Ifølge Frifagbevegelse.no har sponsoravtalen en totalramme på 39 millioner kroner, og ble inngått i 2019 – altså rundt 13 millioner kroner årlig.

– Vi er veldig glad i hopp, skihopperne er helt uforskyldt oppe i dette. De har levert kjemperesultater og har en OL-sesong foran seg. Vi har ingen hensikt om å rive teppe under for skihopperne. Vi er ute etter å finne løsninger som kan sikre de inn i denne sesongen, sier Tomasgard.

Bakgrunnen for saken er den betente konflikten mellom sportsjef for hopperne Clas Brede Bråthen og Skiforbundets ledelse ved generalsekretær Ingvild Bretten Berg og Erik Røste. De ønsker Bråthen fjernet fra stillingen etter 17 år i jobben, da de mener han har en uakseptabel atferd i arbeidslivet.

LO slår videre tilbake mot Skiforbundets påstander om at de blander seg inn i idrettens indre.

– Det har aldri vært vår hensikt. Vi er sterke tilhengere av idrettens frie rolle og at idretten skal være helt suveren og ta egne beslutninger, sier Tomasgard til VG og fortsetter.

– Det som er vårt ansvar er å forvalte vår kontrakt med Skiforbundet som det frie skiforbundet har inngått med sponsorene. I den ligger det klare forpliktelser i hvordan vi skal opptre overfor hverandre. Man skal styrke omdømmet til hverandre, ikke svekke det. Når omdømme nå blir svekket som følge av hvordan man håndterer en sak på, er det svært nedslående for oss.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsansvarlig i Norges Skiforbund, Espen Graff. Han sier Skiforbundet vil komme med en uttalelse på et senere tidspunkt.

Saken oppdateres.