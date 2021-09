God start for Magnus Carlsen i Champions Chess Tour-finalen

Magnus Carlsen fikk en god start på finaleturneringen i Champions Chess Tour med klar seier over Jan-Krzysztof Duda. Det var avgjort allerede etter tre partier.

Magnus Carlsen gjorde kort prosess med Jan-Krzysztof Duda i første duell i finaleturneringen i Champions Chess Tour.

NTB

Nå nettopp

Dermed kom han godt i gang i jakten på sin fjerde turneringsseier i onlineturneringen som har pågått siden i fjor høst. Carlsen og Wesley So står med tre seirer hver på de ni turneringene som er avviklet. Carlsen leder poengstillingen sammenlagt klart foran So.

Det er som vanlig hurtigsjakk som gjelder i Champions Chess Tour. Carlsen vant første parti med hvite brikker og det neste med svart. Dermed holdt en rask remis i tredje parti til å stå igjen som vinner allerede etter tre av fire partier.

Første parti var avgjort etter 18 trekk, det neste først etter 41, mens det ble remis etter 19 trekk i siste parti.

Fort gjort

– Det var gøy å bare vinne et parti rett fra åpningen igjen, slik jeg gjorde en del i 2019, sa Carlsen til TV 2 om åpningspartiet.

– Spillet mitt i dag var greit, men jeg spilte altfor risikabelt i 2. parti. Der er det noe å rette på. Det var på en måte planen å ta noen sjanser, men det ble for mye, og en annen gang hadde det fort gått galt.

Like gøy var det ikke for Duda.

– Det var en forferdelig dag. Jeg gjorde veldig mange tabber, så mange at det er vanskelig å snakke om, sa Duda til TV 2.

So vant også

So vant også sin åpningskamp i finalen med to seirer og to remis mot Shakhriyar Mamedyarov. Anish Giri og Vladislav Artemjev vant sine kamper etter omspill i lynsjakk, mens Maxime Vachier-Lagrave slo sammenlagttreer Levon Aronian etter armageddon.

Spillerne tok med seg poeng inn i turneringen basert på tidligere prestasjoner i touren, og alt tyder på at kampen om tittelen vil stå mellom Carlsen og So. Nordmannen er fire poeng foran So, hele 10,5 foran Aronian.

Søndag spiller Carlsen mot Mamedyarov. Det skal spilles hver dag fram til 4. oktober. Alle møter alle blant de ti kvalifiserte spillerne. Ved uavgjort etter de fire hurtigsjakkpartiene spilles det lynsjakk og eventuelt armageddon.