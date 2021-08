Hyller frivillig etter OL-gullet: – Helt avgjørende

Hansle Parchment (31) tok gull på 110 meter hekk. Men historien kunne fort sett helt annerledes ut.

Hansle Parchment tok OL-gull på 110 meter hekk. At det ble slik kan han takke en frivillig for.

Jamaicaneren takker en frivillig for OL-gullet han tok på distansen. Nå viser det seg nemlig at gullvinneren var alle andre steder enn han skulle være da finalen på 100 meter hekk nærmet seg.

Ifølge en video postet på utøverens sosiale medier, var det en taxisjåfør og en frivillig som sørget for at han i det hele tatt kunne stille til start etter at han satt seg på feil buss inn mot arenaen.

I klippet ser vi Parchment møte den frivillige og takke henne, mens han gir henne en skjorte fra det jamaicanske teamet.

– Du var helt avgjørende for meg, sa Parchment da han møtte den frivillige.

I videoen utdyper han hva som skjedde:

– Jeg så henne og måtte bønnfalle henne om å kjøre meg, selv om hun selvfølgelig egentlig ikke hadde lov. Da hun ikke kunne forlate området, ga hun meg penger til en taxi. Det gjorde at jeg rakk frem i tide, sier gullvinneren videre i klippet han selv har publisert.

Og som om ikke den personlige takken det var nok. Tiania, som den frivillige fra Tokyo omtales som, har også fått sponset en tur til den karibiske øyen av regjeringen i landet.

– Uansett hvor i verden hun er, vil vi takke henne for det hun gjorde for en av våre egne, har Edmund Barlett fra regjeringen uttalt til avisen The Sunday Gleaner.

Gullmedaljen er Parchments første i karrieren. Han tok bronsen i London i 2012, mens han misset lekene i 2016. Gullet han vant i Tokyo var overraskende for de fleste, ettersom han verken vant førsøksheatet eller semifinalen. I den nasjonale kvalifiseringen ble han nummer tre.

I finalen løp han inn til imponerende 13,04 og OL-gull.