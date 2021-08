Da Taliban inntok Kabul, begynte idrettsleder Birgit å slette bilder og informasjon – 5100 km unna

Siden 2002 har det norske prosjektet Judo for fred (JFF) drevet judoklubber i Afghanistan. Nå frykter leder Birgit Ryningen at det blir vanskelig å utøve idrett.

Birgit Ryningen i Judo for fred demonstrerer et kast under en økt med noen gutter i Afghanistan.

Nå nettopp

– Jeg har sittet oppe i natt og slettet ting og fjernet bilder, fordi vi er redde for afghanernes sikkerhetssituasjon, forteller Birgit Ryningen.

Hun leder komiteen Judo for fred (JFF). Prosjektet inngår i Norges Judoforbund. JFF drifter flere judoklubber i Afghanistan og Zambia. I Afghanistan har syv koordinatorer jobbet med ulike prosjekter. JFF har fokusert på tre grupper – barnehjemsbarn, gatebarn og jenter.

Natt til mandag sov ikke Ryningen stort. Det som skjer 5100 km fra kontoret hennes i Trondheim opptar oppmerksomheten hennes. Hun beskriver det som skjer i Afghanistan, hvor Taliban har inntatt hovedstaden Kabul og grepet makten, som «helt forferdelig».

– Nå prøver jeg å få klarhet i hvor koordinatorene våre befinner seg og om de er i sikkerhet. Vi har fått beskjed om at de er gjort rede for og at de, forholdene tatt i betraktning, skal være i sikkerhet.

Det er gått ca. én måned siden JFF for første gang var i kontakt med de afghanske koordinatorene og spurte om de skulle slette bilder og informasjon. Da Taliban i helgen inntok byen, gikk organisasjonen i gang.

– Vi har gått inn og forsøkt å slette all informasjon, slik at bilder og sånt ikke skal være lett tilgjengelig. Vi antar at afghanere som har vært i kontakt med vestlige er ekstra utsatt, forklarer Ryningen.

Nå frykter hun for fremtiden.

Stiftet i 2002

Judo for fred så dagens lys høsten 2002. Prosjektet ble stiftet av den daværende diplomaten Stig Traavik. Ryningen besøkte landet for første gang tidlig i 2003. Siden er det blitt flere besøk til landet.

– Jeg har møtt dem i situasjoner hvor vi har en felles lidenskap i form av judo. Vi har møttes på matten. Vi har vært veldig like. De har tatt godt imot meg som kvinnelig judotrener, forteller hun.

– Jeg har trent menn som har invitert meg hjem for å møte søstrene og mødrene deres, og resten av familien. Jeg er utrolig glad i afghanere generelt. De er fantastisk gjestfrie, minnes hun.

Frem til i fjor mottok Judo for fred pengestøtte fra Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid.

– Afghanerne har selv tatt over mer og mer av aktiviteten og holdt judoen i gang. Vi har støttet dem organisatorisk og noe økonomisk. Det er snakk om penger til judodrakter, mat og transport for jentene, fordi de ikke kan gå alene i gatene, forteller Ryningen.

Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mange utøvere som har vært en del av JFF. Det har vært «litt gjennomtrekk», fordi prosjektet retter seg mot ulike grupper som i utgangspunktet er sårbare.

– Før situasjonen begynte å forverre seg igjen, hadde vi mellom 800 og 1000 barn på mattene med veldig ujevne mellomrom, sier hun.

JFF har drevet judoøkter i en ombygd container.

Frykter for jentene og kvinnene

Det er særlig jenters mulighet til å drive med idrett Ryningen er redd for kommer til å bli skadelidende under Taliban-regimet.

– Jeg frykter at det nå vil gå tilbake til sånn som det var sist Taliban hadde makten. Da fikk ikke jentene lov til å utøve noen idretter.

– Det verste scenarioet er at våre prosjektkoordinatorer er ekstra utsatt fordi de har trent jenter. Det er min verste frykt. Kvinnene vil få det desidert verst under et nytt Taliban-styre, men det vil ikke bli et bra samfunn for menn eller gutter heller, tror Ryningen.

Arne Strand jobber ved Chr. Michelsens Institutt og er en av Norges fremste Afghanistan-eksperter. I en e-post til Aftenposten skriver han at menn tidligere har fått drive med idrett under Taliban-styret, da spesielt volleyball, fotball og cricket, men også bryting og judo.

«Alle er ekstremt stolte over det nasjonale cricketlaget, spesielt når de slår Pakistan», skriver den norske Afghanistan-kjenneren.

«Om de vil akseptere organisert kvinnesport er mer et spørsmål, men her er det også kulturelle barrierer som slår inn i deler av landet», fortsetter forskningslederen som selv overlevde et terrorangrep rettet mot Hotel Intercontinental i Kabul i 2018.

Arne Strand er en av Norges mest kjente Afghanistan-eksperter.

Kristian Berg Harpviken er forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio). Han er også en av Norges fremste Afghanistan-eksperter.

– Det er i første rekke kvinneidrett som kan bli sett på som usømmelig av Taliban som vil få problemer, sier Harpviken.

Utover dette er det mer usikkert, mener han.

– Taliban ser ut til å være opptatt av å få aksept i det internasjonale samfunnet, og idrett kan være en nøkkel til det. Samtidig er det ikke klart om de ser de problemene det kan skape om de setter kroken på døren for enkelte typer kvinneidrett, påpeker PRIO-forskeren.