Ranheim snudde til seier borte mot KFUM – klatrer opp til 2.-plass

Mot spillets gang sendte Robin Rasch KFUM i ledelsen, men med en tre minutters snuoperasjon sikret Vegard Erlien og Erik Tønne 2-1-seier i 1. divisjon.

På tre minutter snudde Ranheim kampen i Oslo

Sebastian Melsom Johansen, NTB

25 minutter siden

Ranheim gikk rett i strupen på KFUM Oslo i det Ranheim-trener Hugo Pereira har omtalt som «årets viktigste kamp». Trønderne lå på 3.-plass på tabellen med 28 poeng før kampen, mens vertene lå fire plasser lenger ned med 25 poeng.

Gjestene kom seg flere ganger i god posisjon, men slet med å skape de helt store sjansene. Da var det heller KFUMs kaptein Robin Rasch som ga hjemmepublikumet noe å juble for da han banket ballen i mål nede ved stolperoten.

Etter hvilen var det et sylskarpt Ranheim-lag som kom ut av garderoben og snudde kampen på snaue tre minutter. Først satte Vegard Erlien inn utligningen på en retur, før Erik Tønne sendte gjestene i ledelsen på et frispark.

Dermed klatrer Ranheim opp til 2.-plass på tabellen, elleve poeng bak den suverene ligalederen Brann som vant 3–0 hjemme mot Kongsvinger mandag kveld.

Mot spillets gang

Vegard Erlien kom seg flere ganger i god posisjon foran mål l starten av kampen, og Ranheim styrte det meste av ballinnehavet og spillet.

Det så likevel skummelt ut for gjestene da Filip Delaveris vant et frispark på hjørnet av 16-meteren, som Robin Rasch banket i metallet til høyre for Nicklas Frenderup.

Utover omgangen gikk det lenger mellom sjansene og det var to defensivt solide lag som fikk vist sine styrker bakover. Markus Mehnert kom seg likevel til et skudd som sneiet stolpen etter 30 minutter spill.

Men der Mehnert ikke var presis nok, viste Rasch fantastisk presisjon. «Kåffa» rullet opp et angrep inne i Ranheims 16-meter som kulminerte i at Håkon Stavrum la opp ballen til hjemmelagets midtbanegeneral, som banket inn 1-0-målet helt nede ved stolperoten.

Tre minutters snuoperasjon

Etter hvilen fikk Mehnert en enda bedre sjanse til å utligne da han ble spilt alene med Mats Viken i KFUM-buret, men nok en gang snek ballen seg utenfor stolpen.

Ranheim fortsatte å utfordre Viken og etter 67 minutter fikk gjestene endelig uttelling da Erlien satte inn utlignet på en retur. Det var spissens sjuende mål for sesongen.

– Det måtte nesten komme. Det er på ingen måte ufortjent etter det vi har sett i både første- og andreomgang, kommenterte Tore Hammerø på Discovery.

Og bare minutter senere sendt Erik Tønne et frispark inn i feltet som gikk over Rasch og inn i mål. Dermed hadde gjestene snudd kampen på tre minutter.