Gigantene i innbitt duell: Verstappen økte VM-ledelsen

Max Verstappen (24) og Lewis Hamilton (36) fortsetter sin vanvittige duell om gullet i Formel 1. Red Bull-føreren vant USA Grand Prix - og styrket håpet om å ta sin første VM-tittel.

STARTEN: Max Verstappen (nærmest) ble forbikjørt av Lewis Hamilton i starten i Austin.

24. okt. 2021 22:38 Sist oppdatert nå nettopp

Det var nok en gang en heidundrende kamp mellom de to gigantene om seieren. Alt handlet om duellen mellom disse to om 1. plassen. Verstappen vant hårfint. Sergio Pérez ble nummer tre - til tross for at drikkesystemet hans ikke fungerte, og han ble fullstendig utmattet.

– Dette er utrolig, Vi klarte det, sier Verstappen på internradioen til Red Bull-teamet.

Han tok sin åttende seier i 2021 og økte ledelsen i VM-sammendraget til 12 poeng ned til Hamilton.

– Vi var aggressive. Vi visste ikke om det ville holde, men jeg er veldig glad over at det holdt, sier Verstappen i et intervju med Jenson Button vist på Viaplay.

– Glitrende kjørt, sier Mercedes-sjef Toto Wolff på øret til Lewis Hamilton.

– Gratulerer til Max. Han gjorde en god jobb i dag, sier Hamilton i arenaintervjuet.

Førstepremien ble utdelt av basketball-legenden Shaquille O’Neal.

Verstappen (Red Bull) og Hamilton (Mercedes) sto igjen ved siden av hverandre i første startrekke. Ville de klare å komme seg gjennom første sving uten å krasje?

Det gjorde de. Så vidt. Og Hamilton passerte Verstappen i starten. Briten lå først - med Verstappen jagende bare halvsekundet bak gjennom mange runder.

– Han er raskere enn meg, melder Hamilton tidlig til Mercedes-teamet - om Verstappen, som til sitt team melder det samme - at han er raskere enn Hamilton.

RED BULL-FØRER: Max Verstappen før start.

Nederlenderen var inne og byttet dekk allerede etter 11 runder. Noen runder senere kom Hamilton inn - og mistet ledelsen. Verstappen overtok teten.

Nederlenderen kom inn for andre gang etter 30 runder. Det betydde at Hamilton overtok 1. plassen - men Verstappen hadde klart bedre rundetider. Spørsmålet var bare hvor lenge Hamilton skulle vente med sitt depotstopp.

Meldingen fra Mercedes’ teamsjef Toto Wolff var klar:

På den 38. runden kom dekkbyttet. Det betydde at Verstappen overtok ledelsen, men Hamilton hadde de beste dekkene på slutten.

Hamilton knappet stadig inn på nederlenderens ledelse. Men ville han klare å kjøre forbi Verstappen?

Nei, det klarte han ikke. Hamilton står dermed fortsatt med fem løpsseirer i år.

Lewis Hamilton hadde på forhånd vunnet seks ganger i Austin, og Mercedes har av mange blitt regnet som forhåndsfavoritt i USA - men Red Bull viste muskler med å ta 1. og 3. plass i kvalifiseringen lørdag - ved henholdsvis Max Verstappen og Sergio Pérez.

MERCEDES-FØRER: Lewis Hamilton før start.

Hamilton og Verstappen har krasjet to ganger tidligere i år, på Silverstone og Monza.

En rekke førere måtte starte bakerst som følge av straffer: George Russell, Sebastian Vettel og Fernando Alonso. Valtteri Bottas hadde også byttet motor (motor nummer seks!) og fått fem plassers straff - og måtte dermed starte i niende beste spor.

Allerede på fredagens trening ble det hett da Max Verstappen viste fingeren til Lewis Hamilton og kalte ham «dumme idiot».

En rekke kjendiser var på plass i søndagens USA Grand Prix. Blant dem var Ben Stiller, Serena Williams, Megan Thee Stallion, George Lucas og Shaquille O’Neal.

Resultater:

1. Max Verstappen, Red Bull, 2. Lewis Hamilton, Mercedes, 3. Sergio Perez, Red Bull, 4. Charles Leclerc, Ferrari, 5. Daniel Ricciardo, McLaren, 6. Valtteri Bottas, Mercedes, 7. Carlos Sainz, Ferrari, 8. Lando Norris, McLaren, 9. Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, 10. Sebastian Vettel, Aston Martin.

VM-stillingen (17 av 22 løp):

1) Verstappen 287,5, 2) Hamilton 275,5, 3) Bottas 185, 4) Pérez 150, 5) Lando Norris, Storbritannia (McLaren) 149, 6) Leclerc 128.