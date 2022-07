Tyr til Bjørge Lillelien for å beskrive utklassingen

Engelske aviser boltrer seg i ordspill og siterer til og med Bjørge Lillelien dagen etter utklassingsseieren over Norge i fotball-EM.

«Hell of a beating» er Daily Telegraphs overskrift. Det er tatt rett fra Lilleliens klassiske radiotirade etter at Norges menn slo England 2-1 i VM-kvalifisering i 1981, kåret av britiske The Observer til tidenes mest ikoniske kommentatorprestasjon.

Ellers er det mange titler som spiller på tallet åtte. «Gr-EIGHT night» skriver Metro, mens Daily Star utroper Englands oppvisning til «GrEIGHTest show».

The Guardian melder at løvinnene brølte (Lionesses roar), med henvisning til det engelske kvinnelandslagets kallenavn.

Etter at mange var skuffet over Englands prestasjon i åpningskampen (1-0 over Østerrike), klatret England rett opp i det ypperste favorittsjiktet igjen. «Rampant England fire Euro message» er tittelen i The Times og viser til at prestasjonen er et varsku til de andre lagene med tittelambisjoner.

«White hot» (hvitglødende) er tittelen i Daily Mail, med referanse både til Englands hvite drakter og til spissen Ellen White, som scoret to av målene og passerte Harry Kane på listen over Englands mestscorende landslagsspillere uansett kjønn. Hun trenger bare ett til for å tangere Wayne Rooneys rekord på 53 og to for å legge ham bak seg.

Selvsagt ble det også et ordspill med fjord. Daily Express landet på «Fjord Fiesta».