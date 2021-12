Klar for kvartfinalen: – En fantastisk snuoperasjon

CASTELLON (Aftenposten) Norske spillere kastet seg om halsen på hverandre etter en «rysare» av en kamp mot Nederland. Henny Reistad ledet krigerne.

Henny Reistad kunne juble. Hun ble Norges store spiller da alt buttet.

16 minutter siden

Nederland-Norge: 34–37

Henny Reistad scoret ni mål og ble Norges store spiller da laget sikret seg kvartfinale etter en dramatisk kamp. Hun ble kåret til banens beste også. Fullt fortjent.

Nå venter Russland i Granollers i Barcelona-området.

– En fantastisk snuoperasjon og opphenting fra å ligge under 12–8 etter 17 minutter til å få uavgjort 17–17 etter første omgang, mener Frode Kyvåg.

Håndballeksperten så, som mange andre, en forferdelig start fra det norske laget som virket handlingslammet. Nederlenderne kom med et tempo og aggressivitet som fikk motstanderne til å gjøre flere tekniske feil. Forsvaret hang heller ikke sammen. Bakerst tok ikke Katrine Lunde et eneste av åtte skudd før hun ble byttet ut etter åtte minutter. Da kom Silje Solberg inn.

– Det var forferdelig å se på, men da Thorir Hergeirsson tok time out etter ti minutter, ble det gjort fornuftige bytter. Inn kom Kristine Breistøl og Henny Reistad, sier Kyvåg.

Norge begynte å møte høyere i banen for å stoppe temposterke motstandere.

Da Emilie Hegh Arntzen dannet midtforsvar med Maren Aardahl, ble dette tettere bakover, noe som igjen bidro til at Solberg fikk noen praktredninger.

Emilie Hegh Arntzen fikk mye tillit da de gjaldt som mest.

Henny Reistad suveren

Problemet til Norge er for få skudd fra distanse. Nora Mørk på høyre bakspillerplass er suveren på så mange felt, ikke minst med innspill og gjennombrudd. Et forsvar kan imidlertid ligge flatt på henne, fordi nesten ingen skudd avfyres utenfra.

Henny Reistad viste seg å ta mer og mer kommando i kampen. Hun er kåret som verdens mest talentfulle unge spiller, og nå viste hun hvorfor. Straffene satt også som et skudd. Derfor var det lurt av sjefen å gi henne så mye spilletid som mulig i andre omgang. Hun var høyt og lavt, og plutselig lå Norge foran med ett mål, deretter to: 20–18.

NRK radios ekspert Geir Oustorp hadde ropt «mayday» i starten på kampen, men etter hvert så han at ting fungerte. For Camilla Herrem og Malin Aune på hver sin ving scoret på Nederlands store stjerne Tess Wester.

Men det var ingen grunn til å slappe av, for selv med etter vært i færingen 24–20, ble det ikke noe pusterom. De oransje ga aldri opp. 18 minutter, ved time out, var det kun ett mål som skilte lagene. 28–27 til Norge.

Og slik skulle lagene følge hverandre, stort sett med Norge i færingen. Emilie Hegh Arntzen fikk inn viktige mål og ble akkurat den skytteren Norge har savnet.

Høyere enn de andre. Henny Reiste viste klasse mot Nederland.

Moldes elitetrener Tor Odvar Moen fulgte oppgjøret hjemmefra.

– Norge satte skapet på plass til slutt. Heldigvis. Landslaget har erfaring med å spille kamper med kniven på strupen. De har ofte slått tilbake når de er blitt kritisert for ikke å være gode nok. Men det så stygt ut i starten.

– Benken til Norge fikk mye tyn etter kampen mot Sverige. I dag vil jeg påstå at de var modige da de tok ut kapteinen Stine Bredal Oftedal og satte inn Henny Reistad, Hegh Arntzen og Nora Mørk. Det var en gamechanger.

Storhamars trener Kenneth Gabrielsen syntes det ble en stor kamp av Norge på slutten.

– Ja, det var en morsom kamp etter en marerittstart. Henny Reistad har det vi kaller X-faktor, og det viste hun nå.

Han er glad for at Norge tok seg inn etter uavgjort mot Sverige.

– Det blir som regel et hylekor når Norge taper poeng, men spillerne er flinke til å komme opp og stå igjen. Og for å si det sånn – det er jaggu godt at det er andre gode lag i VM. Det er ikke mange nasjoner som hadde slått Sverige den dagen kampen mot Norge endte uavgjort 30–30. Og dette ble jo også en kamp med mye nerve.

Thorir Hergeirsson opplevde en tøff match, men det gikk bra til slutt.

Kvartfinale på onsdag

Nå er det kaptein Stine Bredal Oftedal og hennes medspillere som drar til Granollers tirsdag. Turen med buss til hotellet i Barcelona-området tar to-tre timer. Da blir det tid til å roe seg ned etter en kamp som kunne sendt spillerne hjem med tap eller et uavgjort der målforskjellen ikke gikk i Norges favør.

– Alvoret kom etter Sverige-kampen, men vi klarte å riste frustrasjonen av oss og se mot neste kamp, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson før det avgjørende slaget mot Nederland.

Han hadde troen, i likhet med spillerne.

Det tok bare litt tid før de kom opp og stå.