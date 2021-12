– Jeg har hatt troen helt siden jeg våknet opp fra koma

258 dager etter at han våknet opp fra koma, hoppet Daniel-André Tande (27) seg til 2. plass i verdenscupen. Nå hylles han etter comebacket.

TILBAKE: Daniel-André Tande jubler i Klingenthal søndag.

51 minutter siden

– Jeg har hatt troen på dette helt siden jeg våknet opp fra koma, sier Tande til VG.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen satt ved Tandes sykeseng etter skrekkfallet i skiflyging i slutten av mars. Hoppsjefen var rørt etter pallpallen i Klingenthal søndag.

Daniel-André Tande førte an med fem nordmenn på rad: Tande nummer to, Marius Lindvik, nummer tre, Robert Johansson nummer fire, Halvor Egner Granerud nummer fem og Johann Forfang nummer seks.

– Det er vanskelig sette gode ord på dette. Når en som du er veldig glad ligger i en situasjon der du frykter at det ikke er noe mer. Så går det under ett år, og så er han på pallen i WC. Det er virkelig vanskelig å sette ord på det, sier Clas Brede Bråthen.

DRAMATISK: Daniel-André Tande føres bort fra skiflygingsbakken i Planica den 25. mars 2021.

Tande ble lagt i kunstig koma etter det voldsomme fallet i Planica. Etter fire dager våknet han opp. Han slapp fra fallet uten hode- eller nakkeskader – men fikk blant annet punktert lunge og brudd på kragebeinet.

– Det er Daniels lidenskap til denne sporten som gjør at han er villig til å kjempe seg gjennom dette, sier Clas Brede Bråthen.

Slik svarer landslagstrener Alexander Stöckl når VG spør om han for et halvt år siden trodde at dette var mulig:

– For et halvt år siden var det ikke snakk om skihopping. Da var det bare snakk om at Daniel skulle bli frisk igjen. Da han begynte å hoppe, så vi hans kjærlighet til skihopping og hvilken innsats han var villig til å legge ned for å komme tilbake. Det er veldig fortjent at han står med denne 2.-plassen allerede nå.

TRIO: Daniel-André Tande hadde selskap av vinner Ryoyu Kobayashi og Marius Lindvik (t.h.) på pallen.

Når vi spør Daniel-André Tande om når han selv fikk troen på at det var mulig å komme tilbake helt på topp, svarer han:

– Jeg har egentlig hatt troen så lenge jeg kan huske, helt fra første dag jeg våknet fra koma. Men selvfølgelig er det dager i opptreningen der jeg har vært mer usikker på om det faktisk har vært mulig. Men jeg har hatt troen på at jeg skulle komme tilbake på toppnivå, spørsmålet var mer hvor lang tid det ville ta.

– Det har kommet steg for seg. Denne helgen klarte jeg å sitte godt over beina i ovarennet. Spesielt i 2. omgang var det bra.

Det var til slutt bare 2,6 poeng opp til vinneren Ryoyu Kobayashi. Etter et svev på 130,5 meter, slo Tande til med 141,5 meter i finaleomgangen. På sletta ble han hyllet av konkurrentene, som vet hva han har vært gjennom.

– Det må være historisk at vi har fem av de første seks. Jeg er veldig fornøyd med det jeg så her fra hotellrommet, sier Alexander Stöckl, som tidligere søndag testet positivt på corona – og dermed venter ti dagers karantene. Han håper imidlertid at det skal være mulig å kjøre over til Østerrike og kunne feire jul med familien der etter hvert når karantene er over.