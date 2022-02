Engebråten slo til med karrierens beste løp - gikk inn til OL-medalje

BEIJING (VG) Hallgeir Engebråten (22) slo til med tiden 6:09.88 på herrenes 5000 meter på skøyter. Den enorme prestasjonen holdt til bronse. Ingen kunne gjøre noe med Nils van Der Poel (25), som satte olympisk rekord.

OL-MEDALJE: Hallgeir Engebråten tok en overraskende OL-bronse på herrenes 5000 meter på skøyter.

7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg er stolt over dette. Å klare å prestere det beste jeg noen gang har gjort i et OL, det betyr mye, sa Engebråten under vanningspausen til Discovery+.

Lite visste han at det faktisk skulle holde til edelt metall.

Engebråten OL-debuterte med en råsterk 5000 meter. Etter 3400 meter var nordmannen i ledelse, foran legenden Sven Kramer.

Kongsvinger-gutten fortsatte det imponerende løpet inn i de siste rundene og gikk i mål på sterke 6.09.88. Det satte ham i posisjon til å kjempe om medaljer fra par tre.

Senere måtte 22-åringen observere nederlandske Patrick Roest ta ledelsen med et lite halvsekund. Likevel var Engebråten optimistisk.

– Det var så vidt. Han var pinne stiv på slutten. For min del handlet det om å finne en rytme. Da visste jeg at farten ville komme. Det gikk nesten, men sånn er det. Det blir spennende å se hva dette holder til. Det kan like godt bli sølv som en 5.-plass, sier Engebråten til rettighetshaveren.

Sportssjef skøyter, Petter Andersen, var meget imponert og sier dette til VG om Hallgeir Engebråtens løp:

– Dette var et Olympisk løp, med stor O. Perfekt løpsopplegg og makker. Det var maks av det han er god for. Håper og tror det holder til medalje.

Landslagstrener Edel Therese Høiseth lar seg også imponere.

– Det var et superløp. Helt rått! Vå håper på medalje. Men det kommer mange gode etter vanning, sier Høiseth til VG.

På forhånd hadde han 11. beste pers og 17. beste sesongbeste av de 20 deltakerne i konkurransen.

Nordmannen vant også EM-bronse på samme distanse i nederlandske Heerenveen i januar. Det var Norges aller første individuelle medalje i EM enkeltdistanser uansett kjønn.