Kilde sikret sin første OL-medalje: – Super happy

YANQING/OSLO (VG) Aleksander Aamodt Kilde (29) klinte til på tirsdagens OL-super-G og sikret karrierens første mesterskapsmedalje. Adrian Smiseth Sejersted (27) endte på den sure fjerdeplassen.

FØRSTE OL-MEDALJE: Aleksander Aamodt Kilde klinte til på tirsdagens OL-super-G og sikret karrierens første OL-medalje.

8. feb. 2022 05:02 Sist oppdatert nå nettopp

Kilde var storfavoritt før rennet og kjørte fra startnummer syv inn til soleklar ledelse, ett helt sekund foran franske Alexis Pinturault som ledet.

– Lets go!, roper nordmannen i målområdet.

«Are you kiddin me» sier speakeren over anlegget når Kilde kjører inn og knytter neven foran kameraet. «Wow» sies det i området der pressen står. Det er ikke mye publikum i arenaen, men det var ingen tvil om at de voldsomt grønne tallene imponerte stort i de kinesiske fjellene.

– Jeg jublet som jeg skulle vunnet gull, men det er lov når man kommer inn til ledelse i OL. Det var en vanvittig god og befriende følelse, spesielt etter skuffelsen i går, sier Kilde til Discovery+.

– Jeg er super happy. Endelig på pallen, det er så digg, sier han til rettighetshaveren.

Lommedalen-gutten kjørte et tilnærmet perfekt løp fra start til slutt. To nummer etter kom det som skulle være Kildes største konkurrent, sveitsiske Marco Odermatt. Men det ville seg ikke for supertalentet, og kjørte ut.

– Sykt kult med Aleks. Jeg tror han er fornøyd, selv om han gjerne skulle fått enda mer ut av dagen, sier Rasmus Windingstad til Discovery+.

Dessverre for nordmennene så det ut som snøen ble veldig mye raskere i bunnen av løypen da først østerrikske Matthias Mayer kom inn til ny ledelse 0,42 foran Kilde, før amerikanske Ryan Cochran-Siegle dyttet Lommedalen-kjøreren ned til tredjeplass. Adrian Smiseth Sejersted endte på den sure fjerdeplassen.

TREDJEPLASS: Aleksander Aamodt Kilde kjørte inn til tredjeplass i tirsdagens super-G.

– Jeg kjørte bra, men fjerdeplass altså. Det er litt bittert, sier Smiseth Sejersted til Discovery+.

– Jeg kjente litt på det. De kom på rad de to guttene. Vi koste oss fryktelig, jeg og Aleks, et par startnummer der. Så var det en albue i trynet, og så den andre. Avstanden var i hvert fall heldigvis litt større, så det er fair.

– Man må være godt fornøyd i dag. Super-G er super-G. Vi slår godt fra oss, vi blir tre og fire. Vi tar medalje. Jeg synes begge guttene er helt med oppe, men så taper vi litt i bunn. Men vi risikerer og kjører. Du må være villig til det for å ta gullet, sier sportssjef Claus Ryste til Discovery+.

– Det er bare å kline til. Det er helt nydelig å kjøre, var meldingen Kilde leverte opp til lagkamerat Sejersted.

Og det gjorde han til gagns.

Sejersted matchet nesten lagkompisen fra topp til bunn, og kjørte inn til annenplass 0,32 bak.

– Ja da! Yes! kjør da!, hørte man han skrike til kamera ved målgang.

Men det så veldig skummelt ut da østerrikske Vincent Kriechmayr kom på startnummeret etter. Fartskanonen leverte en veldig god omgang, og kjørte i mål kun to hundredeler bak Sejersted. Medaljen røk for bærumsgutten da Mayer og Cochran-Siegel kjørte inn til gull og sølv.

I målområdet kunne man se en meget skuffet Sejersted som så OL-medaljen løpe fra seg. Ved siden sto Kilde med en arm rundt skulderen og trøstet lagkameraten.

Kjetil Jansrud

Kjetil Jansrud kjørte inn til 18.-plass 3,06 bak Mayer, mens Rasmus Windingstad kjørte inn til 24.-plass.

– Det er kjedelig for meg å ikke prestere sånn jeg ønsket. Det er helt greit, og jeg klarer å være realist og skjønne at det blir vanskelig. Jeg prøvde det jeg kunne, men jeg klarte ikke å holde det tempoet jeg ønsker. Og så må jeg bare innse at nivået ikke er der, sier Jansrud til VG.

Vinstra-gutten har annonsert at dette er hans siste OL. Men om det er hans siste sesong, det har han ikke bestemt enda.

– Det har vært veldig fokus på å komme seg til OL, så jeg har egentlig ikke fått gått en runde på om det blir noe mer skikjøring. Det jeg kan si, er at det hvert fall blir Kvitfjell på hjemmebane, forteller alpintlegenden.

Det kjøres verdenscuprenn i super-G og utfor på Kvitfjell 5. og 6. mars.

– Jeg tenkte det kunne gått ganske mye bedre enn det gjorde i dag. Jeg forventet mer enn jeg fikk ut av dagen, sier Windingstad til VG.