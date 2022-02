OL-utøver demonstrerte før Ukraina-retur: – Ikke la oss stå alene

ZHANGJIAKOU (VG) OL-utøveren Vladyslav Heraskevytsj (23) er bekymret og på vei hjem til Ukraina.

VANSKELIG TID: Vladyslav Heraskevytsj foran et av sine løp i Beijing. Nå er han på vei til hjemlandet.

13. feb. 2022 19:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg håper folket mitt får leve i fred. Jeg vil ikke reise hjem til død og fordervelse. Det kommer nyheter fra Ukraina hele tiden og man blir selvfølgelig nervøs, sier Heraskevytsj til VG i Kina.

Han ble nummer 18 i skeletonkonkurransen i Beijing på fredag. Etterpå holdt han opp et ark med teksten «No war in Ukraine».

Det fikk IOC til å ta kontakt. Regelverket i OL forbyr fremføring av politiske budskap. Markeringen for fred får likevel ingen etterspill.

– De sa bare at de ville ha beskjed i forkant neste gang, sier Heraskevytsj.

Situasjonen i hjemlandet er svært spent idet 150.000 russiske soldater står oppstilt langs grensen til Ukraina. Fredag sa USAs utenriksminister, Antony Blinken, at en russisk invasjon kan komme når som helst – også under OL.

FINALE: Vladyslav Heraskevytsj endte på 18.-plass i finalen av herrenes individuelle konkurranse i skeleton.

Både i 2008 og under Sotsji-OL i 2014 var Russland involvert i militære aksjoner – mot henholdsvis Georgia og Ukraina.

Nå rømmer mange ukrainere vestover. Europas nest største nasjon målt i areal skjelver.

Flere land, inkludert USA og Norge, har bedt sine innbyggere om å forlate Ukraina.

Vladyslav Heraskevytsj har ingen planer om å flykte. Han er på vei fra Beijing til Kiev søndag kveld.

– Hva skjer dersom Putin beordrer et russisk angrep?

– Da risikerer vi en verdenskrig. For vi er ikke alene. Jeg tror verden, dere, vil beskytte oss. Ukraina er et fredfullt land. Jeg ber virkelig for at det ikke vil skje. Vi er et land midt i Europa, sier skeleton-utøveren.

GRUER SEG: Skeletonkjører Vladyslav Heraskevytsj gruer seg til å reise hjem til Ukraina etter OL. Etter konkurransen fredag holdt han opp et ark med teksten «No war in Ukraine». Til høyre en ukrainsk soldat i Donetsk-regionen.

–Er du redd før hjemreisen?

– Man blir aldri mentalt klar for en krig, og jeg vet ikke hva jeg kan forvente, sier 23-åringen fra Kiev.

Han er enebarn, og har vært i Kina sammen med faren, som også er trener. Mor og besteforeldre er hjemme i Ukraina. Heraskevych husker hvordan oldefaren fortalte historier fra 2. verdenskrig under oppveksten.

Ukraineren tror ikke unge mennesker forstår rekkevidden av det som kan komme til å skje. Han mener det vil prege landet i mange tiår fremover.

Russland har utstasjonert stridsvogner, soldater, logistikkutstyr, artilleri og missiler langs grensen. Satellittbilder viser store teltleirer kun noen titalls kilometer fra den ukrainske grensen.

Vladyslav Heraskevytsj poengterer at han ikke er politiker, han er «kun» en idrettsutøver. Men responsen på fredagens markering i OL har fått god respons i hjemlandet.

I Kiev er han student til vanlig. Dermed har han sluppet unna verneplikten. Foreløpig.

– Hva som skjer når jeg kommer hjem, det vet jeg ikke. Men jeg vil jo beskytte landet mitt. Jeg elsker Ukraina, sier han.

Norske myndigheter oppfordrer nordmenn til å komme seg ut av landet:

– Akkurat nå kan folk bestille billett hjem, det går fortsatt rutefly og det er mulig å komme seg ut med bil. Men vi vet ikke hvor lenge dette fortsetter, så det er viktig at folk kommer seg hjem fortest mulig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Vladyslav Heraskevytsj har selv gode minner fra Norge. Han deltok i ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 og ønsker gjennom VG å takke Norge for opplevelsene han fikk.

– Dere har et fantastisk land. Nå håper jeg ikke dere og resten av verden lar Ukraina stå alene, sier 23-åringen, ett døgn før han setter kursen mot Ukraina og hjembyen Kiev.