OL-sølv til curlingekteparet: Fikk juling av Italia i finalen

BEIJING/OSLO (VG) (Italia - Norge 8–5) Kristin Moen Skaslien (36) og Magnus Nedregotten (31) måtte ta til takke med sølvmedalje etter tap i finalen i mixed double. En grov bom i fjerde omgang ble skjebnesvanger.

SØLVVINNERE: Kristin Moen Skaslien og Magnus Nedregotten tapte finalen i mixed double.

8. feb. 2022 14:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er veldig stolt over å stå her med den personen jeg er mest glad i i hele verden, sier Magnus Nedregotten til Discovery – og tar til tårene.

Det norske paret fikk en drømmestart på omgangen og stjal to poeng i første omgang, men deretter spilte italienerne fantastisk.

De kontret umiddelbart og utlignet til 2–2 og fulgte opp med å stjele ett poeng i tredje omgang, før de satte inn det som på mange måter ble nådestøtet i fjerde omgang.

Italia ledet med tre steiner før Norges siste stein. Da Skaslien bommet grovt og traff guarden, ledet Italia plutselig 6–2.

– I ettertid vil det nok være den omgangen man ser på, sier landslagstrener Thomas Løvold til VG.

– Sølv er ikke nederlag?

– Akkurat nå føles det ikke sånn.

Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien sier begge at de er skuffet, men samtidig stolte.

– Det er litt skuffende akkurat nå. Det er ikke den beste finalen. Det ble ikke helt sånn som vi hadde sett for oss, så det er kjedelig akkurat nå, sier Magnus Nedregotten til Discovery.

– Kjipt at vi ikke får det til å klaffe i dag, sier Skaslien.

BOM: Kristian Skaslien var uheldig i den fjerde omgangen. Det kosttet Norge dyrt.

Før den syvende omgangen var stillingen 7–3 til Italia, som fortsatte å spille meget godt.

I et siste desperat forsøk tok Nedregotten og Skaslien timeout. Det ble med to poeng – og dermed 7–5 før siste og avgjørende omgang, hvor Italia hadde siste stein.

Norge var nødt til å «stjele» to poeng. Det ble hakket for vanskelig – og Italia kontrollerte det hele i land.

Seieren betyr at Stefania Constantini og Amos Mosaner tar OL-gullet etter å ha gått ubeseiret med elleve strake seirer i turneringen.

– Det er ikke lett mot en så god motstander som Italia, som har vært uslåelige hele uken, sier Nedregotten.

STABILE: Stefania Constantini og Amos Mosaner gjorde nesten alt rett i finalen.

Sølvmedalje er ett hakk bedre enn bronsemedaljen de tok i Pyeongchang, hvor Aleksandr Krusjelnitskij fra OAR (olympiske utøvere fra Russland) avla positiv dopingprøve etter bronsefinalen.

Magnus Nedregotten skal nå være reserve for Norges OL-lag «Team Walstad», mens Kristin Skaslien etter planen skal reise hjem til Norge fredag.

Deretter er alle deres rundt regnet 3500 dager som curlingpar over. Nedregotten vil fortsette på herrelandslaget frem til OL i Italia i 2026, Skaslien har sagt til VG at «det er andre ting i livet også».

– Det har ikke jeg hørt noe om, sier landslagstrener Løvold etter OL-finalen – om det mulige «sportslige bruddet» for curlingekteparet.

Da VG snakket med paret før OL uttalte Skaslien at hun ville «prøve å få seg jobb» og å være sammen med tantebarn – og under mildt press åpnet hun også for «familieforøkelse».

PAR: Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien i møtet med VG i curlinghallen på Snarøya i januar.

Curlingekteparet giftet seg i 2019, seks år etter at han første gang fridde til henne.

– Jeg savnet henne veldig, sier Nedregotten om bakgrunnen for det første frieriet i 2013.

Hun var på en båt over Atlanterhavet. Fem år senere stilte hun et ultimatum. Hvis det ikke ble bryllup «nå», ville frieriet gå ut på dato. Året etter var det i boks, eller boet.

Skaslien er utdannet logistikkingeniør, har en master i ledelse og teknologi. I løpet av coronatiden har hun studert idrettsledelse ved Norges idrettshøgskole.

De har fått privat sponsor, som de har beholdt etter at Kristin sa opp heltidsjobben i shippingfirmaet bak sponsoratet. Nå deler de på en 50 prosent stilling som lærere ved Norsk toppidrettsgymnas’ curlinglinje på Lillehammer. For fire år siden mottok de Olympiatoppens B-stipend (70.000), så ble de gode nok for A-stipend (120.000).