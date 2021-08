Dette sier profilene om Tromsø-håpets framtid: Hushovds spådom vil overraske mange

Hjemmehåpet Andreas Leknessund (22) får skryt fra flere hold foran Arctic Race.

Thor Hushovd er på plass under årets Arctic Race.

4. aug. 2021 15:30 Sist oppdatert 13 minutter siden

Arctic Race inviterte til pressetreff på Fjellheisen dagen før sykkelrittet starter i Tromsø torsdag. Det var et stort presseoppbud på Fløya, med journalister fra både inn- og utland.

Norge stiller for første gang med et landslag til rittet, et lag som inneholder store navn som Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff og ikke minst hjemmehåpet Andreas Leknessund.