Dette sier sykkelprofilene om framtiden til Leknessund:- Potensialet er enormt

Hjemmehåpet Andreas Leknessund (22) får skryt fra flere hold foran Arctic Race.

Thor Hushovd er på plass under årets Arctic Race.

21 minutter siden

Arctic Race inviterte til pressetreff på Fjellheisen dagen før sykkelrittet starter i Tromsø torsdag. Det var et stort presseoppbud på Fløya, med journalister fra både inn- og utland.

Norge stiller for første gang med et landslag til rittet, et lag som inneholder store navn som Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff og ikke minst hjemmehåpet Andreas Leknessund.