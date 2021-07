Bilgiganten Toyota trekker OL-reklamene

Svak oppslutning i det japanske folk rundt de kommende lekene gjør at et av landets ledende merkevarer trekker støpselet ut av sine TV-kampanjer.

TREKKER SEG: Toyota er blant Japans sterkeste merkevarer – men blir ikke å se i reklamepausene til det kommende sommer-OL. Foto: POOL / Reuters

19. juli 2021 10:48 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Vi kommer ikke til å sende noen reklamer koblet opp mot lekene i Japan. Det er også sant at Toyota ikke kommer til å delta på åpningsseremonien, en beslutning tatt blant annet fordi det ikke er tilskuere tillatt, sier en talskvinne for bilgiganten Toyota mandag formiddag, melder Reuters.

Bare fire dager før lekene skal begynne i Tokyo, trekker den japanske bilgiganten alle reklamene de hadde planlagt rundt OL-sendingene i Japan. Selv om de ikke oppgir offisiell grunn for avgjørelsen, melder Reuters at svak oppslutning til lekene blant det japanske folk er hovedårsaken.

– OL er i ferd med å bli et arrangement som ikke har samlet folkets støtte, ble en anonym Toyota-direktør sitert på i den japanske avisen Yomiuri.

«Tokyo 2020 er blitt så giftig at sponsorer trekker seg unna», skriver statsviter og forfatter Jule Boykoff på Twitter.

En Asahi-basert avis gjennomførte nylig en meningsmåling og fant at 68 prosent av respondentene var i tvil om arrangørenes evne til å håndtere pandemien. Flere utøvere er blitt smittet etter ankomst til OL-landsbyen, avisen Süddeutsche Zeitung melder at opp mot 55 tilfeller av smitte er knyttet til lekene – under overskriften «krisen er i live».

55 prosent svarte at de mente lekene ikke burde gjennomføres.

Japan har erklært unntakstilstand under lekene, som gjennomføres uten tilskuere til stede. Rundt 60 japanske selskaper skal ha brukt i overkant av 30 milliarder kroner på TV-reklame tilknyttet lekene og står nå overfor samme dilemma som Toyota: Om de skal knytte sine merkevarer opp mot et arrangement som så tydelig sliter med å vinne folkets støtte.

Fujitsu og investeringsselskapet Mizuho er blant andre japanske merkevarer som samarbeider med OL i Tokyo.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har ifølge sørkoreanske myndigheter besluttet at han ikke skal delta på åpningsseremonien som planlagt. Samtidig inntar titusenvis av utøvere, støtteapparat og journalister OL-byen for lekene som starter den kommende helgen.