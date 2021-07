Skal ro i egen «vestlandsbåt» i mesterskap

Fana-roerne Helene Kjeseth og Christiane Mohn skal ro sammen med to andre vestlendinger under Coupe de la Jeunesse.

Helene Kjeseth (til v.) og Christiane Mohn trener mye i lag, og skal representere Fana roklubb under Coupe de la Jeunesse i august. Foto: Erik Heimdal

Nå nettopp

– Vi gleder oss veldig mye! Det er alltid litt konkurranse mellom østlendinger og vestlendinger, så det var veldig gøy at vi kom oss i en firer i lag, sier Helene Kjeseth (Fana) til BT.

Hun og Christiane Mohn (Fana) skal, sammen med Linea Lunde (Os) og Marie Grøsfjeld (Stavanger), ro i en båt kun bestående av vestlendinger, i regattaen Coupe de la Jeunesse.

Det ble prøvd ut en rekke kombinasjoner med forskjellige roere i løpet av en testuke på Årungen tidligere i sommer, og til slutt endte det med fire vestlendinger i samme båt.

– Vi fire har ikke rodd så mye sammen, så det blir ganske nytt, sier Mohn.

Kjeseth er tydelig på at det blir viktig å få samarbeidet til å sitte om man skal håpe på en god prestasjon.

– Samroingen må være på plass. Alle fire må ro like høyt, med lik kraft og i lik rytme. Skikkelig samarbeid er veldig viktig, forklarer hun.

Helene Kjeseth (fremst) og Christiane Mohn gleder seg til å delta i Coupe de la Jeunesse i august. Ask Brevik skal også representere Fana under regattaen. Foto: Tuva Jakobsen Rypdal

– Aldri vært med på noe sånt før

Coupe de la Jeunesse er en regatta som, ifølge roerne, er for juniorene som ikke er helt på VM-nivå ennå. Regattaen går av stabelen 6. august i Linz i Østerrike.

– Siden arrangementet er litt mindre enn VM, kan man senke skuldrene og få med seg nyttig erfaring. Vi gleder oss veldig mye, sier Kjeseth.

– Jeg har aldri vært med på noe sånt før, så det blir veldig spennende, legger Mohn til.

Duoen er tydelige på at de ikke bare reiser for erfaringens skyld.

– I og med at det ikke er helt topp motstand, har vi et mål om å gjøre det bra, slår de fast.

Einar Bjørvik (til v.) og Aksel Wergeland skal representere Fana og Norge under U19-VM. Bildet er fra en regatta på Årungen. Foto: Estela Re-Ma / Norges Roforbund

Tre Fana-roere til VM

De to jentene i juniorklassen er ikke de eneste som skal representere Fana i mesterskap i løpet av sommeren.

11. august er det duket for U19-VM i Plovdiv i Bulgaria. Der skal Einar Bjørvik og Aksel Wergeland ro sammen i det som blir en egen «klubbåt».

– Det blir veldig spesielt. Vi trener hver dag og gjør det meste sammen. Det at vi er så gode venner, gjør det ekstra gøy, sier Bjørvik til BT, og fortsetter:

– Forutsetningene for å prestere er til stede, men det er ikke gitt ettersom man konkurrerer mot verdenseliten.

7. juli er U23-VM i gang i Racice i Tsjekkia. Der deltar Fana-roer Camilla Kjeseth.

– Det er mitt første seniormesterskap, så det er det største jeg har vært med på hittil. Det blir veldig spennende å kjenne på det internasjonale nivået.

– Målet mitt er å være fornøyd med egen innsats. Jeg aner ikke hvordan jeg ligger an i forhold til de andre, forteller Kjeseth.

Camilla Kjeseth skal ro «singlesculler», altså alene, under U23-VM i Racice i Tsjekkia. Foto: Estela Re-Ma / Norges Roforbund

Roser klubbmiljøet

Det at Fana roklubb har så mange roere med i mesterskap denne sommeren, er en god indikasjon på at det jobbes godt i klubben, ifølge en av trenerne.

– Det viser at vi lykkes i arbeidet, og det er med på å inspirere de yngre roerne som har ambisjoner. Det skjerper nivået i klubben, sier treneren for guttene i juniorklassen, Tore Odfjell.

Roerne roser også miljøet i klubben.

– Det er alltid gøy å komme på trening. Vi støtter hverandre og har det gøy sammen, sier Mohn.

– Det er en veldig god lagånd der alle hjelper alle, istemmer Bjørvik.

Balansen mellom det å prestere og å ha det gøy blir også trukket frem som en viktig del av suksessformelen.

– Man trenger ikke å være der bare for å prestere og bli best. At vi kan ha det sånn, er helt fantastisk, konkluderer Camilla Kjeseth.