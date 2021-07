Bjerkeli Grøvdal reagerer på munnbind-regel: – Virker helt håpløst

I OL-landsbyen må utøverne trene med munnbind. Det er en regel Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) håper vil bli endret i løpet av kort tid.

KRITISK: Karoline Bjerkeli Grøvdal forstår lite av munnbindreglene i OL-landsbyen.

7 minutter siden

Hun lader for tiden opp til sommerens OL i Fukuoka i sørlige deler av Japan. Der får hun løpe som hun vil ute på treningsbanen, i parken og på tredemøllene, men når hun kommer til OL-byen Tokyo, må hun forberede seg på å trene med munnbind på.

Det reagerer løperen kraftig på. Hun er uten erfaring på å løpe med munnbind.

– Det virker helt håpløst, så jeg håper det er en regel som går seg til når det kommer i gang og flere løpere kommer inn i landsbyen og de forstår at det er ganske umulig å gjøre. Slik jeg har forstått det, så er det et pleksiglass mellom hver mølle på treningsrommet og man kan lage seg en runde ute, sier Grøvdal og fortsetter:

– Da kan jeg ikke forstå at man må springe rundt med munnbind. Vi får forholde oss til reglene, og så får vi håpe at det kan lettes litt på reglene etter hvert.

Det er i guiden til Tokyo-lekene at arrangøren skriver at alle må bruke munnbind hele tiden, med mindre man spiser, sover, drikker eller trener. Det er imidlertid spesifisert at man under trening i selve OL-landsbyen må bruke munnbind.

– Jeg går ut ifra at det er mange som vil reagere på den regelen. Enten får vi forholde oss til det og gjøre det beste ut av det, eller så skjønner de kanskje etter hvert at det er ganske håpløst for en løper å springe intervaller med munnbind inne på en mølle, mener Bjerkeli Grøvdal.

Trener Knut Jæger Hansen sier at saken har vært tatt opp av Norge.

– I verste fall må man løpe med munnbind, men vi har tatt det opp og det jobbes med å få det fjernet når man er på tredemølle. Som Karoline sier, så er det pleksiglass på siden og foran, og det er to meter mellom hver mølle. Det virker litt meningsløst akkurat det, men vi er glad for at det er munnbindpåbud mange andre steder.

Varmen var en annen faktor Bjerkeli Grøvdal var spent på før lekene, men foreløpig melder hun at det er langt lettere å løpe i Japan enn hva det var under VM i Doha i 2019.

– Jeg ble egentlig positivt overrasket. Det er varmt her, men det er en helt annen luft enn hva jeg opplevde i Doha. Det er litt mer luft. I Doha var det som å gå ut i en vegg, sier Bjerkeli Grøvdal.

Hun legger til at den varme Oslo-sommeren og bruk av varmerommet til Olympiatoppen har hjulpet.

Friidretten går mest på kveldstid og slipper unna de varmeste temperaturene. Ifølge Yr er det meldt rundt 30 grader fremover, men med en del regn.

– Det er veldig varmt når solen står på midt på dagen, men heldigvis går mine løp på kveldstid. Da er det betydelig bedre forhold, sier Bjerkeli Grøvdal til VG.

Idrettsernæringsfysiolog ved Norges idrettshøgskole, Kristin Lundanes Jonvik, stiller seg bak viktigheten av varmeakklimatisering – spesielt for langdistanseløpere som Grøvdal.

– Utøvere som skal være prestere over lengre tidsperioder, vil gjerne ha vanskeligere for å holde kroppen på 37 grader. Jo lengre og mer intensiv aktiviteten blir, desto mer energi bruker kroppen på å kvitte seg med varmen, sier Jonvik til VG.