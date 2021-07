Færøyene har to utøvere i OL. Begge må representere Danmark og kan ta gull.

TOKYO (Aftenposten): Med 18 øyer, 11 holmer og 750 skjær er det ikke vanskelig å forstå at nasjonalsporten på Færøyene er roing. Men Sverri Nielsen må representere Danmark i OL.

Roer Sverri Nielsen er egentlig fra Færøyene. Men i OL må han representere Danmark.

Nå er det han Norges egen Kjetil Borch peker på som den største favoritten til å ta gullet i singlesculler. De to har vært konkurrenter noen år, er staute typer og like høye. Torsdag skal de ro semifinale.

På roarenaen er det naturlig at de snakker sammen.

– Jeg var én uke på samling med Kjetil i 2019 i Norge, sier 27-åringen.

De har stor respekt for hverandre.

– Hvis det er noen som skal slå meg, håper jeg at det er Kjetil.

Nielsen returnerer favorittstempelet til konkurrenten.

De har for vane å slå hverandre. I 2019 tok Nielsen VM-sølv da Borch ble verdensmester. I fjor vant Nielsen EM-gull, med Borch på bronseplass. Borch vant verdenscupfinale ved å spurtslå Sverri Nielsen. Og så ble det seier i EM igjen, med Nielsen på sølvplass.

Sverri Nielsen.

Fikk erfaring i store båter

I Nielsens familie var det ikke foreldrene som inspirerte ham til å ro, selv om både far og bestefar hadde rodd litt. Snarere ble det bare sånn da han var 14–15 år.

Det var vanlig å prøve båt som fremkomstmiddel og til trening på øygruppen i den nordlige delen av Atlanterhavet.

Nielsen startet med kapproing i klubben Miðvágur i båter for fem og seks roere. Som voksen ble han også med i flere av de største båtene med ti mann for større færøyske klubber.

På Færøyene holdes hver sommer syv stevner med kapproing, som foregår i fjorder og sund rundt omkring øyene, på skiftende steder.

Romaskinen er tatt i bruk mer og mer om vinteren, og det var på den måten at Sverri Nielsen ble oppdaget og hentet til Danmark. Han ble som junior (U19) verdensmester innendørs i Boston i 2011.

Allerede for syv år siden uttalte han i et intervju at målet var å ta VM-gull og muligens et par OL-medaljer. Han har klart det første.

Men hvorfor singlesculler – det å ro alene – når han var oppvokst i en lagbåt?

– Nielsen har sagt at trenere vurderte at han egnet seg best til singlesculleren, siden han var bedre til å ro alene enn sammen med andre.

Nielsen svarte at han var bedre til at se sine feil og at han utviklet seg mer når han rodde alene.

Sverri Nielsen vant sitt heat søndag, i likhet med Kjetil Borch. Torsdag er det semifinale.

Ingen vei utenom

Da Nielsen begynte å bli god, måtte han til Danmark for å bli bedre. Der har han bosatt seg i København-område. Det samme gjaldt håndballspilleren Jóhan Hansen (27), som spiller for Bjerringbro-Silkeborg. Han er en vingspiller av internasjonal toppklasse på laget som «pleier å slå Norge». 27-åringen har VM-gull.

Fakta Roing på Færøyene Det er registrert omtrent 1000 aktive roere og det bor 53 000 mennesker der. Hver helg i konkurransesesongen er det 115 båter med fra fem til ti roere i konkurransene. Færøyene har mange roere i verdenseliten i innendørs roing, altså på romaskin. Sverri Sandberg Nielsen gjør det skarpt der med flere danske rekorder. Færøyene har samme kultur i roing som Jamaica har for løping. Idrettsforbundet ble startet i 1939, etter at det hadde vært organisert idrett siden den første fotballklubben Tvøroyri Bóltfelg ble grunnlagt i 1892. Det færøyske fotballforbundet ble startet i 1913. Av store idrettsutøvere regnes Jóan Símun Edmundsson, som spilte 51 kamper for Arminia Bielefeld i Bundesliga 2018–2021. Den første færøying i så stor liga. Nå er han i belgiske Waasland-Beveren, og han hadde også åtte kamper for Viking i Eliteserien i 2012–2013. I Norge har vi hatt Abraham Hansen, Todo Jonsson (Start), Gilli Rólantsson (Brann, og i år Odd). I roing, svømming, fotball og håndball hevder Færøyene seg godt. Vis mer

Det danske OL-laget teller 105 aktive. I den gjengen er duoen fra Færøyene med. De hadde ikke noe valg hvis de skulle være med i OL og representere internasjonalt.

Reglene er ikke lett å forstå, for i fotball opererer Færøyene som egen nasjon i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Mange husker at Færøyene slo Østerrike 1–0 i fotball i september 1990.

Men i OL får ikke Færøyene stå på egne ben. Derfor må Nielsen og Hansen ha Færøyene i hjertet sitt, men ikke på ryggen.

For roeren er det OL-debut etter å ha misset de to foregående. Endelig er han med i Tokyo. Roeren Katrin Olsen som ble første færøying i OL i 2008. Der fikk hun 7.-plass i dobbeltsculler.

Nielsens mål er mye høyere.