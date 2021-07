Montenegro rystet Norge – så slo håndballkvinnene voldsomt tilbake

TOKYO (Aftenposten): Norge tok sin tredje strake seier i OL etter fantastisk 2. omgang.

Nora Mørk har fått frem vinneransiktet sitt. Etter en bom på straffe i starten var hun eksplosiv i skudd og innsats.

29. juli 2021 10:44 Sist oppdatert nå nettopp

Montenegro-Norge 23–35

Tvilen ble lagt igjen i pausen på stillingen 13–13. Norge suste fra i 2. omgang, men starten var rystende.

Klokken viste 15.22 japansk tid da Thorir Hergeirsson gikk mot sekretariatet for å trykke på timeout-knappen. Nok var nok.

Norge hadde spilt i 17 minutter og lignet ikke seg selv.

Frem til da hadde landslaget spilt seg til gode sjanser, men bommet slik vi sjelden ser de norske spillerne gjøre. Bom på straffe ved Nora Mørk og på vingskudd fra Camilla Herrem, var blant de forsøkene som ikke gikk Norges vei.

Målvakten Ljubica Nenezic fra Montenegro utviklet seg til å bli en stjerne, noe som alltid gir selvtillit og de ekstra prosentene som gjør at hun får fingrene på en ball.

Ole Gustav Gjekstad, TVNorges ekspertkommentator, sa det slik om montenegrinerne:

– De har selvfølgelig en del selvtillit etter å ha vært ett av de få lagene som har slått Norge i nærmeste fortid. De vet at de kan stresse Norge.

Var det ferskeste tapet

Og det han siktet til var OL-kvalifiseringen tidligere i år, da Norge tapte 28–23. Hadde ikke de andre resultatene fra kampene etterpå vært snillere mot Norge, ville ikke laget vært i Tokyo.

Men fortsatt i kampens første 30 minutter ble det bommet over hele linjen.

Henny Reistad var et av lyspunktene da hun kom inn på banen. To mål og deretter et vingskudd som kantspiller og Marit Røsberg Jacobsen tredde mellom målvakt og stangen. Det nytter ikke å gi henne noen centimeter, og til pause ble det dermed utligning 13–13.

– Dette gir en kjempeboost inn i pausen, kom det fra NRKs ekspertkommentator Håvard Tvedten.

Han sa at skudd fra kanten frem til da heller ikke hadde vært på sitt beste, men han hadde hele tiden troen på at kampen kunne snu.

Det Hergeirsson helt sikkert tok med spillerne, var forsvarsspillet. Det hadde like mange huller som en møllspist ulltrøye. Forsvar har jo vanligvis vært en norsk fordel.

– Første omgang ble litt som vi ventet. De gikk ut i hundre, var tøffe og aggressive. De spilte klokt i første omgang, før vi fant ut av det og det kom seg. Vi visste at vi hadde skapt så mange sjanser. Det handler om å sette dem, sier Hergeirsson til TV Norge.

– Vi var ganske klar på at dette tar vi, dersom vi får orden på forsvaret og setter sjansene, sier islendingen om pausepraten.

Stine Bredal Oftedal i skuddøyeblikket.

Møtte kyniske og rå motstandere

Thorir Hergeirsson sa i et intervju med Discovery+ at de norske spillerne måtte være forberedt på et kynisk Montenegro som ville dem en tøff og fysisk kamp.

– Vi må jobbe oss opp mentalt, sa keepertrener Mats Olsson i pausen.

Svensken mente at laget ser muligheter, at Norge har mer å gi, at Montenegro kan ha spilt opp mot maksimalt, og at Norge ikke var i nærheten.

Montenegros trener, tidligere storspiller Bojana Popovic, har trolig hatt en gjeng som var høyt oppe. Selv var hun en av verdens beste i mange år, med seks seire i Champions League.

Og likevel – kaptein Stine Bredal Oftedal sørget i alle fall for Norges første mål i 2. omgang. Og det neste. Typisk henne som pleier å ta ansvar når det butter. Hun er jo tross alt sjef, eller mellomleder om man vil. For høvdingen er Hergeirsson.

Sanna Solberg-Isaksen har nå rundet 300 landslagsmål for Norge.

Det å se Sanna Solberg-Isaksen knytte begge nevene etter at hun hadde scoret, viser bare at det betyr mye å få det til. Norge så seg ikke tilbake etter pausepraten.

Sanna Solberg-Isaksen fikk igjen vist at hun er god både på kant og i forsvar. Det ble seks mål på fem skuddforsøk.

For ikke å snakke om Henny Reistad, denne slepne diamanten. For hun er blitt slipt til å glitre, til tross for at hun bare er 22 år. Og det er ikke bare kvalitetene hun har som skytter, men også i forsvar og den som har blikk for andre.

Men syv mål og toppscorer ble hun.

Viktig at alle er med

Thorir Hergeirsson lot etter hvert både Marta Tomac og Kristine Breistøl få prøve seg. De er viktige på et lag som kan få mange kamper. Breistøl fikset to mål.

– Montenegro kom fra tap mot Japan og vil reise seg og hadde tenkt å ta skalpen vår nå, sa Hergeirsson til NRK etter kampen. Men det klarte de ikke.

Da kampen var over var Camilla Herrem på tilbudssiden når det gjelder klemmer.

Hun ville ha inn spillerne som ikke var kommet inn i ringen for å feire.

Og da laget stilte opp for å bli avbildet av fotografene, er det et grep vi ikke har sett tidligere. Men sånn blir det kansje når det ikke er tilskuere.

På vei mot garderoben sto en japansk funksjonær og delte ut munnbind. Sånn er det nå.