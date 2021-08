Mannen i rullestolen skal bli den nye sprintkongen

TOKYO (Aftenposten): I Rio ble Trayvon Bromell trillet ut av OL-stadion i rullestol. Fem år senere ønsker han å være klar til å gjennomføre sine store 100-meterplaner. Men åpningen i Tokyo var rusten.

1. aug. 2021 10:36 Sist oppdatert nå nettopp

Han, det største sprinttalentet verden hadde sett på mange år, skulle bli voksen. Trayvon Bromell ville ta tronen fra kongen selv, Usain Bolt. Slik ble det definitivt ikke. Tidligere i lekene i 2016 hadde han kommet seg til sprintfinalene, men løpt i mål på sisteplass.

Liggende på bakken etter å ha gjennomført tredje etappe for USA på 4x100 meter hekk kjente han smertene ile gjennom akillessenen. I bakgrunnen jublet Usain Bolt sammen med lagkameratene. Unikumet fra Jamaica var fortsatt verdens raskeste. Han hadde løpt sin aller siste OL-distanse og tatt sitt åttende OL-gull.

– I Rio-OL i 2016 ville jeg ha alt for meg selv. Jeg ønsket å vinne. Jeg ønsket å være den neste store. Det som har skjedd siden, har fått meg til å forstå hva min virkelige hensikt med dette er, sa Trayvon Bromell til The Guardian før lekene i Tokyo.

En fortvilet Trayvon Bromell ble trillet ut av OL-stadion i Rio i 2016. Han ødela akillessenen.

Holdt så vidt

Han gikk inn i lekene som den store favoritten, men ute i den varme Tokyo-kvelden lørdag var det noe som ikke stemte. Han måtte slite. Han som hadde årsbeste i verden med 9,77, var ikke blant de tre som automatisk kvalifiserte seg videre.

På den publikumstomme arenaen kunne du se amerikanske journalister riste lett på hodet i vantro. Lettere sjokkert over at han som hadde vært suveren gjennom sesongen, var i ferd med å feile.

Brommel selv gjennomlevde en spennende halvtime til alle de syv heatene var avviklet. Tiden måtte være blant de tre beste av dem som ikke kvalifiserte seg automatisk.

Han var helt sikkert innom Rio-OL i tankene.

– Det så ikke ut som om jeg presset meg i det hele tatt, og det vil treneren være forbannet på, sa han etter løpet i de indre betonggangene under OL-stadion.

Trayvon Bromell i en uvant posisjon denne sesongen. Han har løpere både foran seg og på siden. Han ble bare nummer fire i forsøksheatet lørdag ettermiddag.

Kunne vært over i 2016

Historien om Trayvon Bromells idrettskarriere kunne ha sluttet på Rios tartandekke. Han var bare 21 år og skulle hatt mange gode sprintår foran seg. Men da rullestolen med Bromell var trillet ut av flomlyset, forsvant han snart ut av hukommelsen til journalister som skriver om sport.

Han forsøkte å satse sesongen etter, men akillesen var ikke slik den skulle være.

Fakta OL-vinnere på 100 meter menn siden 1980 1980 Moskva: Allan Wells, Storbritannia 10,25 (USA og en rekke vestlige land boikottet lekene) 1984 Los Angeles: Carl Lewis, USA 10,32 (Sovjet og en rekke av deres allierte boikottet lekene) 1988 Seoul: Carl Lewis, USA 9,92 (satte ny verdensrekord) 1992 Barcelona: Linford Christie, Storbritannia 9,96 1996 Atlanta: Donovan Bailey, Canada 9,84 (satte ny verdensrekord) 2000 Sydney: Maurice Green, USA 9,87 2004 Athen: Justin Gatlin, USA 9,85 2008 Beijing: Usain Bolt, Jamaica 9,69 (satte ny verdensrekord) 2012 London: Usain Bolt, Jamaica 9,63 2016 Rio: Usain Bolt, Jamaica 9,81 Verdensrekorden har Usain Bolt med 9,58 Vis mer

Han løp knapt konkurranser i 2017. Og så forsvant han igjen. I 2019 var det på med løpesko. Ny skade, ny opptrening. Det var ikke et ukjent fenomen. Som tenåring fikk han brudd rundt det ene kneet, så i det andre og senere igjen var det et brudd i hoften.

Er det én ting livet har gitt ham kunnskap om, så er det opptrening etter skader.

Supertalent

Det har aldri vært noen tvil om talentet til 26-åringen fra St. Petersburg i Florida. Han har fortsatt verdensrekorden på 100 meter for juniorer. Trenere og eksperter har bare ventet på at han skulle ta over etter Usain den store. Ja, Bolt selv har utpekt Bromell til sin etterfølger.

Samtidig som Bromell fremstår som en ambisiøs idrettsutøver med et sterkt ønske om gull, er han helt klar på at han har flere mål enn bare gullet.

– Det gullet vil åpenbart være en stor prestasjon. Men den virkelige gullmedaljen er den endringen det vil skape. Folk vil se at han fyren der, han havnet helt nederst, men han ga ikke opp. Han fortsatte og kom seg tilbake til toppen. Og vant. Det er det jeg ønsker å vise barn over hele verden. Alle odds kan være mot deg, men du må ikke slutte å kjempe, sa han i det samme The Guardian-intervjuet.

Trayvon Bromell kom seg videre på 100-meter. Han var før OL en av favorittene til å vinne den gjeve konkurransen.

Tøff oppvekst

Bromell er, som kvinnenes sprintdronning Shelly-Ann Fraser-Pryce, oppvokst i enkle kår. Begge hadde alenemødre som tok ansvar, mens fedrene var fraværende. Begge opplevde fattigdom og pengemangel. Av og til var det ikke mat i skapet. Han er veldig bevisst på at han er et forbilde. At han kan bidra til noe mer enn å vise at han er god til å løpe fort.

Etter at Usain Bolt la opp i 2017, har tittelen «verdens raskeste mann» gått på omgang. Det er ingen ener, og de spektakulære duellene er borte:

Justin Gatlin mot Bolt.

Asafa Powell mot Bolt.

Yohan Blake mot Bolt.

Verdensrekorden har ikke vært truet på mange år.

Men nå har altså en 26-åring fra Florida los på det helt store. Fortsatt har han mange år igjen, og kanskje er det han som skal gjøre 100 meter til den største attraksjonen igjen.

Det er ingen tvil om at 100-meteren for menn ikke lenger er den bærende stolpen for friidretten på den nybygde Olympiastadion. Glansen forsvant med den unike atleten, showmannen og ikonet Usain Bolts innløsing av pensjon for fire år siden.

Mange har vunnet konkurransen, men ingen løper har vært i nærheten av verdensrekorden.

Nærmest har Trayvon Bromell vært. Da han løp på 9,77 i det amerikanske uttaksløpet var det den syvende raskeste tiden i historien.

Men det er historie. En historie han må gjenta dersom hans mål om å bli den nye Usain Bolt.

100 meter finale søndag klokken 13.50.