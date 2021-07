OL-aktuell i taekwondo: Ingen norsk mann har klart det før ham

Richard Ordemann (26) blir den første mannlige utøveren til å representere Norge i Taekwondo i et OL. Tre kvinner har gjort det før ham.

Richard Ordemann har ambisjoner om å ta en medalje i Tokyo. Foto: Morten Uglum

Nå nettopp

Norge har, som eneste nordiske land, to taekwondo-medaljer fra tidligere olympiske leker. Begge disse er utdelt på kvinnesiden.

Kampsporten har stått på OL-programmet siden 2000. Trude Gundersen tok sølv under Sydney-lekene for 21 år siden. Nina Solheim gjorde det samme i Beijing i 2008.

Aldri tidligere har en norsk utøver på herresiden klart å kvalifisere seg. Men 2021 ble året for Richard Ordemann fra Tøyen Taekwondo Klubb.

– Det er veldig gøy å være førstemann selvfølgelig. Men for meg føles det ikke noe annerledes enn om jeg skulle vært nummer to, sier Ordemann på telefon fra Tokyo.

Han og taekwondo-teamet har landet i OL-byen og er i gang med de avsluttende forberedelsene før lekene starter denne uken.

Sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund, har tro på at Richard Ordemann kan ta medalje i OL. Foto: Heiko Junge / NTB

Stort for taekwondo-miljøet

Ordemanns deltagelse i OL er kjempestort for sporten her til lands, sier sportssjef i Norges Kampsportforbund (NKF), Dag Jacobsen. Sportssjefen mener det vil være enormt motiverende for talentutviklingen på herresiden.

– Det betyr mye for de norske klubbene at en utøver fra Norge representeres i en stor, verdensomspennende idrett, sier han.

Sporten, som er kjent for sine kraftfulle slag og spark, er en av de mest utbredte kampsportene i hele verden. Styreleder i Tøyen Taekwondo Klubb, Knut Olav Brecke, vil understreke hvor stort det er at vi nå har en nordmann med på herresiden for første gang.

– I en idrett med millioner av utøvere globalt, er det en bragd i seg selv at Ordemann har kvalifisert seg og kommet gjennom det olympiske nåløyet, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Trener og stifter av klubben Ordemann tilhører, Shah Iran, er veldig stolt av det 26-åringen har klart.

– Det er historisk for taekwondo i Norge og for klubben vår. Etter at han ble tatt ut er det mange barn som har kommet til meg og sagt at de skal til OL en dag de også, forteller Iran.

Fakta Richard Ordemann Født: 6. august 1994 (26 år). Klubb: Tøyen Taekwondo Klubb. Vektklasse: Under 80 kg. Meritter: Førsteplass i World Taekwondo Grand Prix i 2018. Foreløpig ranket som nummer én i verden i sin vektklasse. Aktuell: Deltar i OL i Tokyo fra 25. juli, hvor han skal kjempe om medalje. Vis mer

Taekwondo-talentet Richard Ordemann er første nordmann på herresiden fra Norge i et OL. Idretten sto første gang på programmet i Sydney i 2000. Foto: Morten Uglum

Mål om medalje

16 utøvere stiller på matten i under 80-kilosklassen i årets leker. Ordemann er ranket som nummer én i denne vektklassen. Han bekrefter at han er i god form.

– Jeg tror ikke det er feil å kalle meg en joker. Alt ligger til rette for at jeg kan ta en medalje med den formen jeg er i nå, sier Ordemann.

I det siste har han vist seg sterk i konkurranser mot tøffe motstandere. Blant annet slo han slovenske Patrik Divkovic i OL-kvalifiseringen og Maksim Khramtcov fra Russland i Grand Prix i 2018. En medalje er absolutt innen rekkevidde for OL-debutanten.

Sportssjefen i NKF tror nordmannen vil gjøre det bra i Tokyo.

– Richard har kapasitet og mulighet til å gå helt til toppen.

Styrelederen i Tøyen Taekwondo Klubb er enig med Jacobsen.

– Dette er allerede norsk idrettshistorie. Han har levert sterke prestasjoner for lille Norge og er utvilsomt en sterk medaljekandidat, sier Brecke.

– Det blir klubbfest

Tøyen Taekwondo Klubb er en av Norges største klubber med en lang historie. Den ble stiftet av Shah Iran i 1983 og har siden da tiltrukket seg medlemmer fra langt utenfor Oslos kommunegrenser.

Iran forteller at det er mange som er stolte av Ordemann. Når han skal i aksjon i Tokyo har de invitert til OL-vake på klubbhuset, selv om han ikke skal på matten før klokken 03.00 på natten. Der skal de vise kampen på storskjerm.

– Vi skal samle alle sammen. Han kan ikke se oss, men vi skal støtte ham hjemmefra likevel.

Shah Iran er trener og stifter av Tøyen Taekwondo Klubb. Han og klubben er veldig stolt over prestasjonene til Richard Ordemann. Foto: Privat

OL samler verdens beste utøvere. Gjengen i Tøyen-klubben gleder seg, men er også nervøse.

– Det blir tøft, men Richard er flink og jeg tror han kommer til å takle presset av et mesterskap bra, sier Iran.

Noen få dager før OL-ilden tennes er det vedlikehold av form som er i fokus for Ordemann. Det aller hardeste arbeidet er for lengst lagt ned, forteller medaljehåpet til Aftenposten.

– Mesteparten av den tøffe jobben er allerede gjort, og jeg er i god form. Nå gjelder det å holde på den, gjøre den siste finpussen og bevare den gode følelsen.

Du kan se taekwondo og Richard Ordemann i aksjon i Tokyo fra 25. til 28. juli.