Heidi Løke tilbake etter 114 dager: – Jeg spinner etter å spille

KRISTIANSAND (VG) Hun har ikke vært på banen siden EM i desember. Etter bare tre håndballtreninger med Vipers drar 38-åringen torsdag til Russland for å gjøre et dobbelt comeback sammen med Nora Mørk.

SPRUDLER: Heidi Løke er tilbake på Vipers-trening. Her i en humørfylt duell med Linn Jørum Sulland (liggende). Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg spinner etter å spille, sier Løke til VG foran kvartfinalen mot Rostov-Don i Champions League. I løpet av 24 timer skal Kristiansand-klubben møte de russiske mesterne to ganger i millionbyen øst for Azovhavet.

Heidi Løke har ikke vært på banen siden Norges EM-semifinale i desember. Løke (38) kolliderte med sin tre år gamle sønn 6. januar, fikk en ny smell i sin utsatte nese. Noen nerver kom i klem. Smertene har kommet så snart pulsen blir høy. De har til tider vært uutholdelige.

– Utrolig kjipt, sa Løke til VG i februar.

– Det har vært en tålmodighetsprøve, beskriver hun etter en god håndballøkt i Aquarama – hjemmearenaen Vipers ikke har fått spille i siden i januar. For Heidi Løke har oppholdet vært enda lenger.

Først i påskeuken kunne hun igjen trene med laget. Nå er hun endelig klar for å komme tilbake etter 114 dager uten kamp. Hun har holdt treningen gående hjemme i Sandefjord.

– Jeg har trent veldig bra de siste to-tre ukene. Det har gått gradvis fremover. Jeg har blitt testet mye, forklarer hun etter en god økt med mange mål på Sørlandet. I Champions League har hun ikke scoret siden hun satte inn 12 mål på de to første kampene av gruppespillet.

Smertene var i vinter uutholdelige da hun fikk pulsen opp.

– Nå kjennes det veldig bra ut. Det har gått bedre og bedre for hver dag, beskriver hun.

DOBBELT COMEBACK: Nora Mørk (til venstre) og Heidi Løke er lørdag begge tilbake på banen i Champions Leagues kvartfinale. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nora Mørk fikk en vridning i kneet mot nettopp Rostov-Don i 23–24-tapet for to måneder siden. Kneskaden var mye mindre enn fryktet, men hun har brukt lang tid på bli spilleklar igjen. Hun var med i Norges dramatiske OL-kvalik i mars for å skyte straffer. Mørk bidro med tre mål på fem straffer for å få håndballjentene til Tokyo.

– Jeg føler meg i bra fysisk form. Håndballformen er så som så. Men jeg gleder meg helt sykt til å spille kamp igjen. Det blir «bånn gass» for å komme til Final Four, sier Nora Mørk. De fire beste Champions League-klubbene møtes for å gjøre opp om tittelen i slutten av mai.

– Det er bra at hun er tilbake. Hun har vist veldig mye bra på trening. Og når man kommer til slike kamper så vet man hva vi får av Nora, sier Heidi Løke om sin gode venn både på og utenfor parketten.

Det ble funnet syv brudd da Løke opererte nesen sist sommer. Hun fikk en ny smell i oktober og har ikke spilt Champions League-håndball med Mørk og Vipers siden september i fjor.

– Det gir oss et ekstra gir å ha Heidi tilbake. Veldig godt for meg også. Jeg er glad i å spille med Heidi. Sånn egoistisk sett gjør det meg også farligere, beskriver Nora Mørk.

Trener Ole Gustav Gjekstad ser frem til å ha med sine to angrepsess igjen. Han minner om at Vipers klarte seg uten både Heidi Løke og Nora Mørk da Odense ble slått i åttedelsfinalen i mars.

– Men det er klart at vi får med to veldig bra spillere som gir oss flere spillalternativer, sier Gjekstad til VG.