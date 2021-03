Dobbelt norsk i Klingenthal: – Bekreftelse på at man er den beste

Jarl Magnus Riiber (23) vant søndagens kombinertrenn foran lagkompis Espen Bjørnstad (27) i sesongfinalen i Tyskland.

DOBBELTSEIER: Jarl Magnus Riiber vant foran Espen Bjørnstad. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

21. mars 2021 15:12 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

De to nordmennene gikk ut som nummer to og tre bak japanske Ryota Yamamoto før langrenns-delen i søndagens kombinertrenn.

Japaneren ble tatt igjen allerede ved 0,7 km, og de gikk samlet frem til 5,7 km. Det sto til slutt mellom de to nordmennene, men Riiber fikk en luke mot slutten og sikret nok en seier i verdenscupen.

Seieren er Riibers niende individuelle seier på 14 renn i verdenscupen denne sesongen. I VM ble det gull og sølv i de to individuelle øvelsene.

Les også Riiber vant verdenscupen for tredje år på rad: – Fantastisk

Bjørnstad tok sesongens første pallplassering og den første pallplasseringen siden han ble nummer tre i Granåsen i februar i fjor.

Riiber sikret lørdag sammenlagtkula i kombinert for tredje år på rad. Han vant verdenscupen med 330 poeng mer enn Vinzenz Geiger som kom på andreplass.

– Det er deilig å ta sammenlagtseieren i et litt spesielt år. Man må ta de mulighetene man får. Jeg fikk også en bekreftelse på at man er den beste. Det smaker godt å være det for på tredje år på rad, sier Riiber til NRK.

Riiber har tidligere vært åpen om at kneproblemer har gjort at han ikke har fått trent helt som ønsket.

– I korte trekk går det på at bunnivået er bra, men toppnivået er et stykke unna. Kneproblemer er årsaken til det, sier han.

Fakta Riibers sesong i verdenscupen: Gundersen stor bakke/10 km i Klingenthal – 1. plass

Gundersen stor bakke/10 km i Klingenthal – 1. plass

Gundersen normalbakke/15 km i Seefeld – 1. plass

Gundersen normalbakke/10 km i Seefeld – 1. plass

Gundersen normalbakke/5 km i Seefeld – 1. plass

Gundersen stor bakke/10 km i Lahti – 2. plass

Team sprint 2x7.5 km i Lahti – 1. plass

Gundersen normalbakke/10 km i Val di Fiemme – 1. plass

Gundersen normalbakke/10 km i Val di Fiemme – 1. plass

Gundersen normalbakke/10 km i Ramsau – 2. plass

Gundersen normalbakke/10 km i Ramsau – 2. plass

Gundersen stor bakke/10 km i Ruka – DSQ

Gundersen stor bakke/10 km i Ruka – 1. plass

Gundersen stor bakke/10 km i Ruka – 1. plass Vis mer

Dette var Riibers 36. seier i verdenscupen i karrieren. Hans første seier kom tilbake i februar 2016 i Holmenkollen.

Kun Eric Frenzel og Hannu Manninen, med henholdsvis 43 og 48 verdenscupseirer har vunnet flere verdenscuprenn i kombinert enn nordmannen. Hele 35 av seirene har kommet i løpet av de siste tre sesongene.

Jens Lurås Oftebro endte på syvendeplass 41.5 sekunder bak Riiber. Espen Andersen på 19., Einar Lurås Oftebro på 22. og Jørgen Graabak på 23. plass.