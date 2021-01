Verdenscuphelgen på Lillehammer utgår

12–14. februar skulle det arrangeres verdenscup i hopp og kombinert på Lillehammer. På grunn av de nye innreisereglene fra Regjeringen utgår arrangementet.

Foto: Geir Olsen

27. jan. 2021 19:29 Sist oppdatert nå nettopp

Hopp- og kombinertrennene på Lillehammer 12.–14. februar utgår, bekrefter kulturminister Abid Raja til VG.

– Det var planlagt at de fleste utenlandske skulle komme 9. februar, men med dagens nye regler er det ikke mulig å arrangere dette 12–14. februar. Det er ekstra vemodig at dette rammer Maren Lundby og de andre kvinnene som nå endelig skulle få hoppe. Det er ekstra trist. Men jeg tror alle forstår dette med situasjonen vi står i, sier Raja til VG.

Han sier til VG at det er for tidlig å si noe om dette vil ramme konkurransene som er planlagt i mars.

– Vi har respekt for denne avgjørelsen. Det er synd at en kort terminliste bare blir enda kortere, sier skipresident Erik Røste.

Statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen onsdag kveld at utenlandske idrettsutøvere ikke slipper inn i Norge med de strengere innreisereglene som ble presentert.

Reglene trer i kraft 29. januar og vil vare til fredag 12. februar.

Fredag sa regjeringen – mot helsedirektoratets råd – ja til å arrangere verdenscup på ski i Norge denne vinteren. Men helseminister Bent Høie understreket at tillatelsen kunne bli trukket tilbake.

Det var bare kvinnene som skulle hoppe på Lillehammer. Avlysningen er ikke den første for Maren Lundby og co. Kvinne-hopperne har foreløpig kun hatt to konkurransehelger denne sesongen.