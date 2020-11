Overraskende vending kan redde Rostov-kampen for Vipers

Vipers hadde forberedt seg på at det ikke ble noe Champions League-kamp til helga. Men saken har tatt en uventet vending.

Nora Mørk (foran) og resten av Vipers kan muligens spille Champions League-kamp til helga likevel. Borut Zivulovic

17. nov. 2020 15:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Protokollen er endret. Det betyr at Rostov kan komme her til helga hvis de får det til. Det kom en overraskende vending i går, som er bekreftet i dag. Internasjonale kamper er mulig å gjennomføre på visse vilkår, sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad har tidligere uttalt at han kun regnet det som en promilles sjanse for at lørdagens kamp mot Rostov kunne spilles.