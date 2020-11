Vilde (19) drillet av Ullevålseter: – Det er mye hun skal fordøye

Pål Anders Ullevålseter (51) hentet inn Vilde Marie Holt (19) til landslaget i mars. I helgen får hun sin VM-debut i Portugal.

VM-DEBUT: Vilde Marie Holt kjører i helgen sitt første VM i enduro - med legenden Pål Anders Ullevålseter som sin gode hjelper. Foto: Privat

– Jeg er nervøs. Jeg har aldri kjørt et så stort løp før. Heldigvis er Pål Anders her og bistår meg. Vi snakker om hvordan jeg skal kjøre best mulig, sier Vilde Marie Holt til VG.

Selv om hun er helt fersk på Ullevålseters enduro-landslag, har hun vært på landslaget i motocross i to år. To ulike grener innen motorsykkelsporten.

– Hun er på VM og i internasjonal enduro for første gang, så det blir spennende. Det er mye hun skal fordøye, sier Pål Anders Ullevålseter til VG.

– Hun skal holde styr på tider, servicer, dekkbytte og brutale løyper. Men dette fikser hun.

– Hvor bra kan hun gjøre det allerede nå?

– Med lite problemer kan ... alt skje, er svaret fra Ullevålseter.

Kvinner og menn kjører i samme løype, men kjører ikke mot hverandre.

– De beste kvinnene er fra Portugal, England og Spania. Jeg kan ikke regne med å være der oppe i mitt første løp. Blant annet fordi det er et helt annet underlag enn det jeg er vant til fra Norge. Det er mye stein og fjell og svære bakker, sier Holt på telefonen fra et område nær Porto.

– Det er meldt regn lørdag. Da blir det brutalt glatt og som regel litt frafall - men vi har drilla Vilde til å ta kloke avgjørelser, sier Ullevålseter.

– Hun kjører blant de raskeste der det går fort og motorcross-aktig. I Portugal er det noen steder kupert, og det er en utfordring. Men hun klarer det også, mener den norske enduro-legenden. Etter hvert er han også blitt kjent som reality-kongen.

Vilde Marie Holt var ferdig på idrettslinjen på Nes Videregående skole i sommer og satser nå alt på motorsykkel-karrieren.

– Hun kjører fort, jobber hardt, er sterk og kommer til å nå målene sine - som er medaljer en dag. Men vi prater foreløpig bare arbeidsoppgaver. Og de er det mange av nå, sier Pål Anders Ullevålseter.

Holt forteller at hun kjører en firetakters Husqvarna motorsykkel. Deler av løypa setter krav til de tekniske ferdighetene, mens det i andre deler går veldig fort ute i «naturen».

PS: Kevin Burud (22) kjører i herreklassen. Han ligger som nummer åtte i VM før helgens løp.