Derfor valgte Oilers-kapteinen å tie etter tapet

Da en skuffet spillergruppe satt tause i garderoben etter tapet mot MS, valgte kaptein Dennis Sveum å la folk få sortere tanker i fred. Mandag skal de snakke ut om veien videre.

Nå nettopp

Man kunne høre en knappenål falle i garderobeområdet etter 1–3-tapet mot MS lørdag kveld.

Stillheten var et tydelig bilde på frustrasjonen og skuffelsen i Oilers-leiren. Pressekontakt Kjetil Garvik måtte rett og slett pent spørre om det var greit at spillerne fikk summe seg litt før de kom ut for å møte journalistene.