Rambo vender hjem til norsk håndball: – Timingen var riktig

Håndballklubben Runar har klart å få tak i en utenlandsproff som er kjent for venstresleggen sin.

Christoffer Rambo kom tidlig på landslaget, allerede i 2009. Her fra kamp mot Egypt året etter. Nå sier han ikke nei hvis han får sjansen igjen. Foto: MARCUS ERICSSON / BILDBYRÅN

19 minutter siden

Så sent som i oktober var Minden-spiller Christoffer Rambo på månedens lag i tyske Bundesliga. Det forteller mye. Den ligaen blir regnet som den tøffeste i verden.

Der er Sander Sagosen inne i sin første sesong for Kiel. Mange av spillerne på det norske landslaget er sentrale i andre tyske klubber.

Når sesongen er over, vender Rambo hjem til Sandefjord. Moderklubben Runar har klart å snekre sammen en attraktiv kontrakt som trebarnsfaren sa ja til.

– Jeg kommer hjem full og glød og motivasjon, og vil gjerne bidra til at Runar tar et løft, sier 31-åringen.

Han legger til:

– Timingen var riktig.

Ute i årevis

Det liker Runars trener Leif Gautestad å høre. Han er ikke i tvil om at den snart hjemvendte «sønn» blir sentral i lagets nye satsing mot toppen.

Før Rambo dro til utlandet, ble han kåret til «Årets skytterkonge» i Norge. Da spilte han for Elverum og scoret 143 mål i 2011/12-sesongen.

De syv siste årene her vestfoldingen vært proff i Minden. Før det spilte han i Frankrike og Spania.

– I Minden har jeg vært stabil de tre-fire siste årene og spiller stort sett i 60 minutter i hver kamp, sier Rambo.

Han har utviklet seg mye, og er blant storskytterne i laget sitt. I en av sesongene kom den venstrehendte høyrebacken dessuten på All star-laget i Bundesliga. Han ble valgt av trenerne.

Les også Strengt regime og isolasjon: Slik skal håndballjentene unngå smitte i EM

Fakta Christoffer Rambo Født: 18. november 1989 Kommer fra: Sandefjord Sivilstand: Samboer, tre barn Klubber: Runar, Sandefjord, Vallodolid, Elverum, Dunkerque, GWD Minden. Bakgrunn: Debuterte på landslaget som 19-åring. Har vært i EM- og VM-tropper. Skytterkonge i Norge i 2011/12-sesongen. Har vært Mindens toppscorer i en av sesongene, og alltid en av de mestscorende. Meritter: 93 A-landskamper og 208 mål. 2 rekruttkamper/syv mål. 10 U-landskamper/2 mål. 16 juniorlandskamper/38 mål. På All star-laget i Tyskland. NM-gull med Runar, sluttspillgull med Elverum. Vis mer

Sier ikke nei nå

Den 198 cm høye spilleren har fått med seg 93 A-landskamper for Norge også, men i så måte har det vært stille de siste årene.

For noen år siden prioriterte han annerledes og mente at landslaget ikke var aktuelt. Nå stiller vestfoldingen opp hvis landslagstrener Christian Berge vil prøve ham.

Christoffer Rambo spilte på landslaget i 2016. Dette er fra OL-kvalifisering i Herning, mot Danmark. Foto: Vidar Ruud / NTB

Blir sentral i Runar

For Gautestad og Runar betyr det svært mye å hente hjem en såpass attraktiv spiller. Rambo har bygget seg opp i Tyskland og fått masse erfaring.

– Vi har ambisjoner om å komme høyere og etablere oss blant de bedre lagene, sier treneren.

Gautestad har vært i Runar de siste sesongene, og tok laget tilbake til eliteserien etter et nedrykk til 1. divisjon. Dette er tredje sesongen i det gjeveste selskapet. Han hadde også ansvaret for laget på 90-tallet.

Han er en fighter på banen. Christoffer Rambo er høyt oppe mot Island i Oslo Spektrum i 2016. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Flere proffer kom hjem

Tidligere i høst brakte Aftenposten en oversikt over alle utenlandsproffene. Det var også flere som er kommet hjem de siste sesongene, som ble sett på som bomkjøp. Slik var det også med Rambo, da han dro ut som 20-åring til spanske Valladolid. Året i franske Dunkerque ble heller ikke all verden. Nå er han i en helt annen liga. Sandefjordingen kunne ha fortsatt på bortebane i flere år.

Én av grunnene til at han velger å avslutte utenlandsoppholdet, er at den eldste sønnen på fem år skal begynne på skolen til høsten. Familien har i tillegg tvillinger som blir to år i februar.