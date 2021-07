Åsanes opptur stoppet. Toppscoreren frykter én ting spesielt.

Etter kanonstart på sesongen, har Åsane nå tre kamper på rad uten seier. – Flere lag er obs på måten vi spiller på, sier angriper Håkon Lorentzen.

Åsane-trener Morten Røssland instruerer angriper Håkon Lorentzen på trening denne uken. Foto: Erik Heimdal

– Det er ikke optimalt. Vi følte at vi var inne i en fin rytme, men så har vi fått en liten knekk nå, sa Håkon Lorentzen, en av Åsanes viktigste spillere, til BT før onsdagens trening.

Etter fem serierunder lå Åsane på en kruttsterk 2. plass i OBOS-ligaen. Tre serierunder senere ligger de på 6. plass etter 0–1 mot Strømmen, 2–2 mot Sandnes Ulf og 1–3 mot Sogndal.

Tidligere har Åsane vært god på bortebane. Men ikke i det siste. Det er trener Morten Røssland (i midten) særlig misfornøyd med. Foto: Erik Heimdal

– Må levere bedre

Åsane har tidligere vist seg som et bra bortelag. De vant de to første bortekampene i årets sesong, og var 1. divisjons tredje beste bortelag i fjor.

Nå står de med to strake tap på bortebane.

– Vi har ikke vært fornøyde med de to siste bortekampene, konstaterer Røssland.

Han mener at mannskapet hans dominerte og fortjente seier i 2–2-kampen mot Sandnes Ulf på Myrdal stadion. Men på bortebane har prestasjonene vært av det svakere slaget i år.

– Vi kommer til å tape fotballkamper, men vi må levere bedre prestasjoner enn vi har gjort på bortebane i det siste. Det er det vi kjenner mest på, forteller 48-åringen.

Til tross for dårlige resultater i det siste, er ikke Håkon Lorentzen bekymret for situasjonen.

– Vi skal ikke grave oss ned. Vi ligger på kvalifiseringsplass og er på skuddhold for å være med der videre i sesongen. Det er mange poeng å spille om fortsatt, så det er ikke krise ennå, sier den 23 år gamle angriperen.

Håkon Lorentzen er Åsanes toppscorer, sammen med Stian Nygard, med sine tre scoringer i OBOS-ligaen i årets sesong. Foto: Erik Heimdal

Åsane-DNA

Morten Røsslands Åsane bygger spillestilen sin på å holde ballen i laget og trille ballen langs bakken.

To aspekt som er viktige for Åsane og deres spillestil, er frispillingen og presspillet. Ifølge Røssland har mannskapet hans vært for dårlige på disse punktene den siste tiden.

– Vi må finne tilbake til DNA-et vårt når det kommer til presspillet og frispillingen. Om de to aspektene sitter, spiller vi med mye mer selvtillit, forklarer Åsane-treneren.

– Så det er grunnpilarene i spillet det har skortet på i det siste?

– Ja.

Lorentzen istemmer hovedtrenerens forklaring.

– Vi kan egentlig ikke så mye annet enn å spille vårt spill. Vi er nødt til å finne tilbake til det, forklarer Lorentzen.

Åsane tok 1. divisjon med storm forrige sesong, og imponerte med sin særegne spillestil. Både Lorentzen og Røssland frykter at de andre lagene skal begynne å «finne ut» av spillestilen deres.

– Flere lag er obs på måten vi spiller på, så det gjør det vanskeligere for oss. Vi jobber med å få mer variasjon i spillet vårt, samtidig som vi skal holde på identiteten vi har, sier Lorentzen.

– Vi snakket om det før sesongen, og vi har utvidet repertoaret vårt. Vi er nødt til å utvikle oss hele veien, sier Røssland.

– Det kommer en sulten gjeng på trening i dag, sa Åsane-trener Morten Røssland til BT før onsdagens trening. Foto: Erik Heimdal

– Ville vært magisk med tre poeng

Fredag kveld venter en vanskelig bortekamp for Åsane: Aalesund på Color Line Stadion. Lars Arne Nilsens lag står med like mange poeng som Åsane – 13 – men er i bedre form etter å ha vunnet de to siste kampene.

– Det blir beintøft, men vi forventer å spille bedre fotball og være en annen utgave av oss selv enn det vi har vært i det siste, forklarer Røssland.

– Hvor viktig blir det å ta tre poeng i denne kampen?

– Det vil være tre bonuspoeng, men vi liker selvfølgelig ikke å gå tre kamper uten en eneste trepoenger. Sulten er til stede, svarer Åsane-treneren.

– Det blir viktig. Vi går opp der med en offensiv innstilling om å plukke tre poeng og ende rekken uten seiere, svarer toppscorer Håkon Lorentzen.

Midtstopper Eirik Wollen Steen pådro seg en skade mot Sogndal og kommer sannsynligvis til å være ute i én til to måneder, ifølge Røssland. Martin Ueland (bildet) blir hans erstatter i midtforsvaret. Foto: Erik Heimdal

I oppkjøringen til årets sesong spilte Åsane treningskamp mot Aalesund på Color Line Stadion. Det endte med 2–0-seier.

Oransjetrøyenes trener spår en god prestasjon fra Åsane fredag kveld.

– Jeg tror og forventer at vi kommer til å respondere bra. Det ville vært magisk om vi hadde tatt tre poeng der oppe!