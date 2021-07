Hauger sikret ny Formel 3-seier: – For et løp!

Formel 1-håpet Dennis Hauger (18) holdt hodet kaldere enn de andre, kjørte klokt og grep sjansen med begge hender da de to førerne i tet rotet det til for seg selv.

RACER: Dennis Hauger. Foto: www.redbullmediahouse.com

– For et løp, for et løp! JA! utbryter Hauger over teamradioen etter løpet.

Nordmannen gikk løs på de 25 rundene i Østerrike fra 12. startposisjon etter å ha vunnet fredagens kvalifisering. Han imponerte hele veien, og fikk full uttelling da de to foran ham – Matteo Nannini og Logan Sargeant – kjempet hverandre ut av banen snaut tre runder før slutt.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg måtte være tålmodig, og skjønte at øyeblikket kunne komme da de andre slet med mer med dekkene.

Hauger jublet vilt for seieren. Og det med god grunn. Seieren sikrer ham 15 poeng i Formel 3-mesterskapet han allerede ledet (se faktaboks). I tillegg får han to ekstrapoeng for beste rundetid.

Fakta Formel 3-mesterskapet: Stillingen etter 7 av 21 løp (seire i parentes) 1. Dennis Hauger, 87 poeng (2)

2. Victor Martins, 68 (0)

3. Jack Doohan, 62 (1)

4. Olli Caldwell, 53 (1)

5. Clément Novalak, 49 (0) I tillegg for poeng for plassering, får man også poeng for beste rundetid (2) og seier i kvalifiseringen (4). Vis mer

Han har muligheten til å ta en ny seier senere samme dag. Allerede 17.30 skal Hauger i aksjon igjen. Da nok en gang fra startspor nummer tolv.

Reglene i Formel 3 er av det forvirrende slaget. Hver løpshelg består av tre løp. Kvalifiseringen fredag avgjør hvor man starter i lørdagens første løp og søndagens løp.