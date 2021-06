Mener fattige alenemødre må finansiere forbundet: – Grådig urettferdig

Håndballforbundet kritiseres for lisensen barn fra 13-årsalderen må betale for å være med. Forbundet forsvarer ordningen og mener den har flere positive sider.

Håndballen er en av de største breddeidrettene i Norge. Den er viktig for mange, blant andre disse håndballspillerne i Linderud IL. Foto: Pål Strande Gamlemoen

Nå nettopp

I Stovnerhallen er smilene på plass hos de 13 og 14 år gamle håndballjentene.

På sidelinjen står Oda Sjøvoll. Hun er leder for håndball i Linderud IL og svært glad for å se at ungene er i aktivitet. Sjøvoll skulle gjerne sett flere der, men penger er et problem.