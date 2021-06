Her vokser drømmen for Casper Ruud (9)

PARIS: Vanligvis likte ikke Casper Ruud at foreldrene slo sammen bursdags- og julegave. Presangen til French Open var noe annet.

Ni år gamle Casper Ruud i Eiffeltårnet med pappa Christian. Men det var nok opplevelsen inne på turneringen French Open som gjorde størst inntrykk. Foto: Privat

4. juni 2021 09:07 Sist oppdatert nå nettopp

13 år etter at niåringen ble med pappa Christian på guttetur og fikk se tennisstjernene spille, gjør han seg for tredje år på rad klar for tredje runde i den eneste grusturneringen i Grand Slam. Kampen mot spanske Alejandro Davidovich Fokina spilles fredag med start klokken 11.

Casper Ruud er på den største scenen, har sommerfugler i magen og et klart hode. Torsdag røk han ut av double, men det er single som teller.